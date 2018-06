Die Heimattage früher planen

Die Stadt soll die Ellwanger Heimattage künftig frühzeitig planen, damit die Vereine rechtzeitig Helfer für die Heimattage mobilisieren können. Das hat der Stadtverband der sporttreibenden Vereine Ellwangen bei seiner Hauptversammlung im Vereinsheim der SG Schrezheim gefordert.

Wird zu spät geplant, seien die größeren Vereine ausgebucht. Irgendwann könnten die Heimattage dann auch einmal schief gehen, hieß es. Vorsitzender Hermann Weber will noch in dieser Woche auf die Stadt zugehen, damit das Vorgehen in Sachen Heimattage kurz nach Fasching steht. Die Stadt solle dazu möglichst bald eine Sitzung anberaumen, zu der alle Vereine über den Stadtverband eingeladen werden.

Wenn die Stadt bei den Heimattagen in der Organisation mitarbeite, sei der Aufwand machbar, meinte Weber. Bei den Heimattagen im vergangenen Jahr stellten zwölf Vereine Helfer. „Ohne den Stadtverband hätte es diese Veranstaltung nicht gegeben“, sagte er. Pro Helfer gab es 8,65 Euro Stundenlohn. Der Stadtverband hat daran 1000 Euro verdient. Laut Kassierer Armin Knecht wurde ein Bruttogesamtumsatz von rund 92 000 Euro gemacht, der Gewinn betrug rund 23 000 Euro.

Weber forderte, die Stadt solle einen Fonds für Notfälle anlegen, wenn es bei den Heimattagen zwei Tage lang regnet und die Vereine deshalb so gut wie nichts verdienten. „Das muss auch besprochen werden“, so Hermann Weber.

Kunstrasenplatz findet großen Zuspruch

Der Kunstrasenplatz bei der LEA finde bei den Vereinen großen Anklang und werde gut ausgenutzt, berichtete Weber weiter. Er appellierte an die Vereine, Flüchtlinge aus der LEA zu Veranstaltungen einzuladen. Als gelungene Veranstaltungen bezeichnete er die Stadtmeisterschaften und die Sportgala, „eine Veranstaltung für die Stadt und die Region mit richtigen Highlights und dem FC Röhlingen als Veranstalter“.

Schriftführer Gebhard Bühler informierte über die Fortbildungen. Man solle sich auch über die Vereinsverwaltungsprogramme unterhalten, schlug Bühler vor. Es werde so weit kommen, dass die Vereine ihre Verwaltung nicht mehr selber machen könnten, prophezeite er. Eine gemeinschaftliche Geschäftsstelle ist laut Hermann Weber allerdings „noch weit entfernt“. Für nächstes Jahr will man die Satzung des Stadtverbands überarbeiten.

Am 18. März steht die Sportlerehrung an, am 7. April die Sportgala und die Stadtmeisterschaft Fußball in Röhlingen voraussichtlich vom 3. bis 5. August. Am 11. April soll es von 18 bis 20 Uhr bei der Schützengilde Ellwangen ein gemeinsames Schießen geben, um die Gemeinschaft zu fördern.

Der Stadtverband vertritt rund 13 000 Sportler. 38 Vereine sind Mitglied. Zur Hauptversammlung gekommen waren elf. Begrüßt hatte die Vorsitzende der SG Schrezheim, Ina Paulik.