Zum zweiten Mal präsentieren die Grundschule Sankt Georg und der Männergesangverein Eintracht Schrezheim gemeinsam ein Musiktheater mit mehr als 100 kleinen und großen Akteuren. Mit dem „Sängerkrieg der Heidehasen“ von James Krüss möchten sie an den grandiosen Erfolg ihres „Dschungelbuchs“ vor zwei Jahren anknüpfen. Und das mit diesmal gleich zwei Vorstellungen: am Samstag, 23., und Sonntag, 24. März, jeweils um 17 Uhr in der Sankt-Georg-Halle.

„Das Dschungelbuch war so erfolgreich, und es hat den Akteuren und Zuschauern so viel Spaß gemacht, das musste einfach eine Fortsetzung finden“, sagt Bernd Klein, der Vorsitzende des Gesangvereins Eintracht, beim Gespräch in der Sankt-Georg-Schule. Genauso denkt Rektor Heiko Fähnle: „Wir fanden es damals klasse, die Männer mit ihren tiefen und die Kinder mit ihren hellen Stimmen haben sich sehr gut ergänzt. Und dazu das Erlebnis einer großen Aufführung“ – so rappelvoll war die Sankt-Georg-Halle vor zwei Jahren, dass die Organisatoren diesmal lieber gleich zwei Aufführungstermine geplant haben.

Die Geschichte von James Krüss stammt aus den 50er Jahren, die Schrezheimer Inszenierung orientiert sich weitgehend am Original, versichern die alten Hasen von der Eintracht: Chorleiter Bernd Weber hat wieder die musikalische Leitung übernommen, Theatermann Gerhard Rettenmaier die Regie. Er kennt den „Sängerkrieg der Heidehasen“ in- und auswendig, seit seine eigene Tochter acht Jahre alt war: Es geht darin um den kleinen Hasen Lodengrün. Er kann nicht nur gut singen, sein größter Traum ist es auch, die Prinzessin in sein Heim zu führen. Wie gut, dass ihr Vater, König Lamprecht der Siebente, demjenigen seine Tochter zur Frau verspricht, der beim Sängerwettstreit das schönste Lied auf sie singt. Wären da nicht der Minister für Hasengesang und Direktor Wackelohr. Sie verstellen heimlich Lodengrüns Sonnenuhr. Wenn er verschläft, darf er beim Wettbewerb nicht antreten ...

Seit dem vergangenen Herbst laufen jeden Freitag die Proben. An der Grundschule sind von der zweiten bis zur vierten Klasse alle dabei, insgesamt 58 Kinder. Es gibt den Hasenchor der Zweit- und Drittklässler, mit denen Lehrerin Claudia Wieland übt, und die Viertklässler, die Hariolf Neukamm vom Gesangverein musikalisch fit macht. Jeder Viertklässler darf auch eine richtige Rolle übernehmen. Die Theaterproben leitet Gerhard Rettenmaier. Unterdessen proben der Männerchor und die vier Solisten der Eintracht mit Bernd Weber. Wie beim Dschungelbuch auch spielt die Famile Behr aus Stödtlen als Begleitband, und sogar der Musikverein Schrezheim hat mit einem Einzugsmarsch einen Auftritt.

„Die Kinder sprühen vor Begeisterung“, freut sich Rettenmaier. Er hat jede der elf Rollen doppelt besetzt, sodass am Samstag ein anderes Ensemble auf der Bühne stehen wird als am Sonntag. Das muss sein: „Jedes Kind will ja spielen.“ Damit das gelingt, wurden im Stück sogar neue Rollen geschaffen.

Rektor Fähnle bestätigt: „Für die Kinder ist das der erste große Auftritt ihres Lebens, daran erinnern sie sich noch, wenn sie selbst schon Oma oder Opa sind“, sagt er. Auch Vereinsvorsitzender Klein findet, dass Theaterspielen den Kindern etwas fürs ganze Leben bringt. „Es ist wichtig, sich etwas zu trauen, seine Scheu vor Publikum zu verlieren.“

Gleichzeitig freuen sich die Beteiligten über die Vorteile, die eine Kooperation zwischen Schule und Verein bringe. Die Vereine gewinnen möglicherweise Nachwuchs, der Nachwuchs wiederum werde mit Freude an die Musik herangeführt. „Wenn ich ein Kind dazu zwinge, wird aus der Musik nichts“, weiß Hariolf Neukamm.

Freude wird Akteuren und Publikum auch die Ausstattung der „Heidehasen“ machen. Der Kinderchor ist mit selbst gebastelten Hasenohren und dem gelben Schul-T-Shirt ausgestattet, die jungen Schauspieler haben Kostüme aus dem riesigen Fundus des Naturtheaters Heidenheim erhalten. Fürs Bühnenbild in der Sankt-Georg-Halle will der Gesangverein echte Nadelbäume besorgen. „Da machen wir was Schönes“, verspricht Klein. Er selbst hat auch einen Auftritt: als erster Sänger im Wettstreit. Ein bisschen verzieht er das Gesicht. Er muss so falsch singen wie möglich. Ausgerechnet.