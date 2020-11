Die Gruppe bittet um Teilnahme an der Online-Umfrage unter www.fahrradklima-test.adfc.de.

Die „Klimahelden – im Auftrag der Erde“ sind eine neue Projektgruppe des Ellwanger Jugendzentrums, die sich für Themen rund um den Umweltschutz einsetzt. Derzeit setzen sie sich unter anderem für sichere Radwege in Ellwangen ein. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club initiiert noch bis 30. November eine Online-Umfrage zur Zufriedenheit der Radfahrenden mit der Radinfrastruktur in Städten und Gemeinden. In der Umfrage, des ADFC-Fahrradklima-Tests, geht es um die Bewertung der örtlichen Rad-Infrastruktur: Fühlen sich Radfahrende auf ihr sicher und wie bewerten sie das Radwege-Angebot? Die Klimahelden bitten um Teilnahme am anonymen Test unter www.fahrradklima-test.adfc.de. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2021 präsentiert.

Die Klimahelden-Gruppe trifft sich jeden Donnerstag ab 16 bis 19 Uhr im JuZe. Jeder ab elf Jahren kann mitmachen. Interessierte Jugendliche können sie bei Jutta Jakob und Margret Schreg, Organisatorinnen des Projektes, informieren und anmelden.