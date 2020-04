Die Gemeinschaft in der Seelsorgeeinheit lebt - mit reservierten Plätzen

In Zeiten der Krise feierte Pater Sony den Gottesdienst bislang stets vor leeren Bänken. Deshalb hat er angeregt, dass alle Gemeindemitglieder ein Lebenszeichen von sich in der Kirche gerne geben, indem sie einen Platz belegen und damit dokumentieren, dass die Gemeinschaft lebt.

Und so sind seit Palmsonntag viele solcher Zeichen in den drei Kirchengemeinden der Seelsorgeeinheit Philipp Jeningen Ost – Röhlingen, Pfahlheim und Beersbach – gesetzt worden. Manche haben Fotos ihrer Familie gebracht, Dorfgemeinschaften haben Gruppenbilder aufgestellt, die Badminton-Gruppe Röhlingen hat ihre Schläger in die Bänke gestellt, ergänzt mit ihren Portraits.

Themen-Dossier: Die Corona-Krise auf der Ostalb

„Eine tolle Sache“, freut sich Pater Sony, der seit Ostern wieder vor „vollen Bänken“ die Heilige Messe feiern kann und seiner Hoffnung Ausdruck verleiht, dass die Plätze in der Kirche auch nach der Krise wieder besetzt sind.