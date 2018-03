Osman Nafis, 15 Jahre alt, ist seit gut einem Jahr in Deutschland, weil in seiner Heimat Syrien Krieg ist. Stefan Bauer und Eric Bach, seine Mitschüler an der Ellwanger Buchenbergschule, haben mit ihm gemeinsam diesen Artikel für den „Zeitungstreff 2018“ verfasst.

Osman Nafis ist mit dem Flugzeug mit seiner Familie von Syrien nach Istanbul (Türkei) geflogen und von Istanbul nach Saarbrücken (Deutschland). Er lebte zwei Monate in Saarbrücken und begann Deutsch zu lernen. Dann ist er mit seiner Familie, die aus seinen Eltern, drei Brüdern und einer Schwester besteht, nach Ellwangen gezogen. Sein Vater arbeitet als Kfz-Mechaniker. Osman Nafis geht auf die Buchenbergschule in Ellwangen, dort lernt er zusätzlich im VKL-Unterricht Deutsch. Wenn der Krieg vorbei ist, möchte er wieder in seine Heimatstadt Damaskus in Syrien.