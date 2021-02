Am Faschingssonntag hat sich eine närrische Gans in den Gottesdienst auf den Schönenberg verirrt. Der komische Vogel wollte kein Wort von sich geben. Aber er hinterließ dem Pfarrer eine schriftliche Nachricht, die er vor dem Abschlusssegen verlas:

Sankt Martin und Weihnachten hab‘ ich überstanden. Da wollt' ich mal auf dem Schönenberg landen. / Derzeit bin ich auf diesem Hügel die einzige Attraktion. Zeigt ihr mir euer Interesse, so ist es mein Lohn.

Ich wollte hier ganz fromm die Predigt anhören. Da wollt‘ ich nicht schnattern, ich kann es beschwören. / Euer Pfarrer predigt manchmal allzu lange. Wäre ich immer bei euch, mir würde ganz bange.

Aber sonst scheint er ein recht netter Kerl zu sein. Er ist ein Österreicher und bemüht sich ganz fein. / Nur das Schwäbisch-Schwätzen fällt ihm noch schwer. Nehmt es ihm nicht übel, verzeiht es ihm sehr.

Verzeihen müsst ihr auch, wenn er manches anders macht. Manchmal ist es gut, wenn das Gewohnte zusammenkracht. / Immer wieder soll aus dem Alten ganz Neues erstehen. Haltet stets Ausschau nach frischen Ideen!

So habt ihr auf den Platz einen Christbaum hingestellt. Er hat viele Menschen erfreut unter dem Himmelszelt. / Doch jetzt passt er nicht mehr ganz in diese Zeit. Lasst ihr ihn stehen aus reiner Barmherzigkeit?

Ich weiß es nicht, was sich die Pfarrei dabei denkt. Habt ihr eure Gedanken bereits auf den Mai hingelenkt? / Dass aus dem Christbaum ein Maibaum werde – ach, deswegen steckt er so fest in der Erde!

Auf welche Ideen ihr sonst noch kommt – ich bin gespannt. Hebt eure Flügel und bleibt auf der Suche nach neuem Land! / Jetzt möchte ich noch den Corona-Blues bekämpfen. Leute, hört doch auf, eure Zuversicht zu dämpfen!

Habt Mut, das Leben ist schön, es kann euch was bieten. Haltet Augen und Ohren offen und seid keine Nieten! / Mit Freude sollt ihr euch gegenseitig anstecken. Dann und wann füreinander Überraschungen aushecken.

Noch einmal sag‘ ich: Steckt einander mit Freude an! Schenkt den anderen ein Lächeln - es helfe, wer kann. / Freilich gesteh ich, auch mir geht manches ab. Nach Normalität ich eine große Sehnsucht hab.

Das Reisen, das Feiern, die Nähe vermiss‘ ich. So ruf‘ ich ganz laut: Corona, verpiss‘ dich!