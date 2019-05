Die Ellwanger OB-Kandidaten im Porträt: Michael Dambacher

Dies ist der erste Teil einer Reihe, in der die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ die Ellwanger OB-Kandidaten vorstellt. Am Dienstag, 7. Mai, wird die Reihe mit Sabine Heidrich fortgesetzt, am Donnerstag, 9. Mai, folgt Matthias Renschler.

Am Freitag, 10. Mai, veranstalten die „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“ um 18.30 Uhr in der Ellwanger Stadthalle eine Podiumsdiskussion mit allen drei OB-Bewerbern. Unter der Mailadresse redaktion@ipf-und-jagst-zeitung.de können Sie Fragen an die Kandidaten einreichen.