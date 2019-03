Die Ellwanger Malteser trauern um ihren Gründer

Als Herrgotts- und Madonnenschnitzer, aber auch als Gründer des Malteser Hilfsdienstes ist Hans Wettemann in Ellwangen bekannt. Jetzt ist er mit 97 Jahren gestorben, ein halbes Jahr nach dem Tod seiner Frau Anni, geborene Schmid, mit der er über 63 Jahre verheiratet war. Das Ehrenmitglied der Malteser wurde auf dem Friedhof auf dem Schönenberg beigesetzt.

Hans Wettemann wurde am 18. Dezember 1921 in Dalkingen geboren. Dort wuchs er mit vier Geschwistern auf einem kleinen Bauernhof auf. Schon als Schüler bastelte und zeichnete Wettemann mit Leidenschaft, und mit den Jahren festigte sich sein Berufswunsch. So lernte der heimatverbundene, tiefgläubige, lebensfrohe und hilfsbereite Katholik beim Ellwanger Bildhauer Reinhard Geiselhart den Beruf des Holzbildhauers.

Mit 18 Jahren musste er in den Zweiten Weltkrieg ziehen. In Russland hatte er den Tod schon vor Augen, als er praktisch in allerletzter Minute ausgeflogen wurde und zur Genesung ins Lazarett auf den Schönenberg kam. Bei seinem späteren Kriegseinsatz in Frankreich geriet er in Gefangenschaft. Nach seiner Heimkehr 1946 arbeitete Wettemann als religiöser Kunsthandwerker beim Ellwanger Bildhauer Hans Schnepf. Er schnitzte unzählige Madonnen, Heiligenfiguren und Kruzifixe, aber auch Krippen, Tiere, Ellwanger Originale und vieles anderes. In Zeichnungen, Ölbildern und Aquarellen verewigte der fünffache Vater, elffache Großvater und achtfache Urgroßvater vor allem seine engere Heimat. 1972 schulte Wettemann zum Kranken- und Altenpfleger um und war bis zu seinem Ruhestand 1984 im Seniorenstift Schönbornhaus tätig.

Viele Jahre Ausbilder und Bereitschaftsführer

Als Kirchenstiftungsrat auf dem Schönenberg gründete Wettemann gemeinsam mit dem damaligen Schönenbergpfarrer Pater Josef Gräupel 1961 den Malteser Hilfsdienst. Von 1961 bis 1972 war er Ausbilder und Bereitschaftsführer der Ortsgruppen Schönenberg und Mitbegründer der Ortsgruppen Ellenberg, Stödtlen, Dalkingen und Unterschneidheim. Danach engagierte er sich als Helfer.

Sechsmal war Wettemann bei den Behindertenwallfahrten der Malteser in Rom, zuletzt im Jahr 2000. Papst Johannes Paul II. überreichte der Künstler einmal ein selbstgeschnitztes Kruzifix, einmal eine Madonna als Geschenk. Auch bei Katholikentagen in Berlin, Karlsruhe und München war Wettemann im Einsatz, und in den Anfangsjahren bei der Krankenwoche auf dem Schönenberg. 1970 wurde ihm die Verdienstplakette in Gold verliehen. Wallfahrtspriester Pater Wolfgang Angerbauer schilderte den Verstorbenen im Trauergottesdienst in der Schönenbergkirche als großen Marienverehrer.

Der Malteser Hilfsdienst aus Ellwangen war mit einer Bannerabordnung und zahlreichen Helfern vertreten, an der Spitze Stadtbeauftragter Stephan Meßmer. Elisabeth Staudenmaier, Stadtbeauftragte aus Stuttgart, sagte, Wettemann werde ein stetes Vorbild bleiben.