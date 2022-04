Die Ellwanger Heimattage finden statt – aber nicht auf dem Schloss

Nach zwei Pandemiejahren und zwei „DaHeimattagen“ will die Stadt Ellwangen am 23. und 24. Juli wieder ihr Sommerfest, die Heimattage, feiern. Allerdings nicht auf dem Schloss, denn dieses steht wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten im Arkadenhof nicht zur Verfügung. Dort kann allein das Luftschloss-Event am Freitagabend in der Großen Stallung über die Bühne gehen. Die anderen Festaktivitäten müssen hingegen in die Innenstadt verlagert werden.

Dort sollen, so Dr. Anselm Grupp vom Presse- und Kulturamt, zwei Bühnen auf dem Marktplatz und am Fuchseck, aufgestellt werden. Veranstalter sind wie in den Vorjahren die Stadtverwaltung und der Stadtverband der sporttreibenden Vereine in Zusammenarbeit mit den bisher beteiligten Ellwanger Vereinen.

Dabei sind auch die Bürgergarde und das THW. „Wir versuchen möglichst viele traditionelle Programmpunkte wie den Einmarsch der Garde, den Ochsenanschnitt oder den Auftritt der Musikappellen oder des Jugendblasorchesters stattfinden zu lassen. Ob wir das komplette traditionelle Programm eins zu eins vom Schloss auf die Stadt übertragen werden kann, ist noch offen“, sagt Grupp.

Verkaufsoffener Sonntag geplant

Nicht desto weniger wird es ein attraktives Programm geben, zu dem auch eine Band aus Ellwangens italienischer Partnerstadt Abbiategrasso beitragen wird. Das konkrete Programm für die beiden Tage wird zur gegebenen Zeit veröffentlicht. Schließlich wird am Sonntag, 24. Juli auch ein verkaufsoffener Sonntag von Pro Ellwangen angeboten. Aufgrund der Veranstaltung muss der Wochenmarkt an diesem Wochenende vom Marktplatz in die Marien- und Spitalstraße verlegt werden.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass das Fest in der Stadt findet. Hier hatte es nämlich in den 50er Jahren seinen Anfang genommen, erst später wurden die Festivitäten ins Schloss verlegt. Allerdings waren die Heimattage damals noch überschaubares Fest, dem eine Woche mit Vorträgen und Konzerten vorgeschaltet war.