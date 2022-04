Schüler ohne Deutschkenntnisse: So sieht der Lernalltag mit geflüchteten Kindern aus

„Ich habe den Eindruck, dass viele ukrainische Kinder aus einem sehr funktionierenden, hochwertigen Bildungssystem kommen“, sagt Joseph Ott, der Leiter der Buchenbergschule und Ansprechpartner für die Ellwanger Schulen. Trotzdem stellt die Aufnahme der jungen Flüchtlinge ohne Deutschkenntnisse die Schulen vor gewaltige Herausforderungen. Schon jetzt fehlt es hinten und vorne an Lehrkräften.

„Wir versuchen, der Situation gerecht zu werden und verantwortungsvoll damit umzugehen“, sagt Ott. Einfach sei das angesichts der Personalausfälle, mit der viele Schulen derzeit zu kämpfen haben, nicht. An der Buchenbergschule fehlt im Moment „aufgrund verschiedener Umstände“, vor allem von Corona-Infektionen, rund ein Drittel der Lehrerinnen und Lehrer. Man könne schon jetzt nicht mehr jeden Regelunterricht anbieten, lege Gruppen zusammen, versuche aber, den Ganztagesunterricht zu gewährleisten.

„Wir halten den Betrieb mit allen pädagogischen Mitteln von Tag zu Tag aufrecht. Ich weiß nicht, wer morgen noch da ist oder wer übermorgen wiederkommt“, veranschaulicht der Leiter. Und lobt sein Kollegium, das seinem Namen alle Ehre mache: „Das ist wirklich hoch kollegial. Jeder im Kollegium streckt sich für die anderen zur Decke“, so Ott.

Und nun also die Flüchtlingskinder aus der Ukraine. 15 Jungen und Mädchen hat die Gemeinschaftsschule bereits aufgenommen, mindestens fünf weitere sind angemeldet und sollen nach den Osterferien aufgenommen werden. An den anderen Ellwanger Schulen gibt es insgesamt bereits elf Schüler aus der Ukraine, davon sieben im Kreisberufsschulzentrum sowie mindestens zehn Anmeldungen für die nahe Zukunft.

Dass die meisten Flüchtlinge an der Buchenbergschule angemeldet werden, habe naheliegende Gründe, so Ott. Viele Kinder wohnen sowieso im Einzugsbereich der Schule, in der LEA oder in der Innenstadt. Und mit ihrem Angebot von Grund- und weiterführender Schule an einem Ort ziehe die Buchenbergschule viele Geschwisterkinder an.

Ott sieht die jungen Flüchtlinge an seiner Schule besser in Vorbereitungsklassen (VKL) aufgehoben als in Regelklassen. „Vorbereitungsklassen sind eine wichtige Maßnahme, um Kenntnisse in deutscher Sprache zu vermitteln“, sagt er. Auch in Mathemathik, Englisch, Demokratiebildung, Singen und Sport würden die Kinder unterrichtet.

Da blühen sie wirklich auf. Schulleiter Joseph Ott

„Da blühen sie wirklich auf“, hat der Schulleiter beobachtet und berichtet von einem kleinen Ukrainer, der mit seinem Mathelehrer schon richtige Gleichungen gelöst hat. Die Geflüchteten in reguläre Klassen einzubinden, in denen nur Deutsch gesprochen wird, sieht Ott aus eigener Erfahrung kritisch. Er weiß aber auch, dass derzeit nicht jedes Kind an eine VKL kommen oder es an Regelklassen auch gute Bedingungen für sie geben könne, zum Beispiel durch sprachliche Brücken oder Fördermöglichkeiten.

„Dieses Sprachbad ist aber nach unserer Erfahrung für die meisten zu tief. Wir möchten den Kindern ja auch Lebensfreude vermitteln“, gibt Ott zu bedenken. Es seien deshalb noch keine Ukrainer in Regelklassen an der Buchenbergschule. An kleineren Grundschulen in den Ortsteilen, die über keine VKL verfügen, könne das aber durchaus so sein.

Leider reiche die Zahl der Vorbereitungsklassen an der Buchenbergschule nicht aus. Drei gebe es hier derzeit: eine VKLa für die Schulanfänger zwischen sechs und acht Jahren, eine VKLb für die Neun- bis Elfjährigen an der Schwelle zur weiterführenden Schule und eine VKLc in der Sekundarstufe.

Das sind zu wenig Klassen für zu viele Schüler. Joseph Ott

„Das sind zu wenig Klassen für zu viele Schüler“, stellt Ott fest. Derzeit habe er nicht das Personal, um noch mehr Klassen aus dem Boden zu stampfen. Doch sei man „auf der Spur der Notwendigkeit, im nächsten Schuljahr weitere VKL anbieten zu können“.

Vor welcher Herausforderung seine Lehrkräfte im Einzelfall stehen können, schildert Ott an einem aktuellen Beispiel: „Wir haben seit ein paar Tagen ein Kind, das durch seine extremen Verhaltensauffälligkeiten von der Lehrkraft schwer zu erreichen war. Hier wirkt sich die Sprachbarriere noch fataler aus“, berichtet er.

Die Lehrkraft könne das Kind nicht so beruhigen wie ein Kind, das die deutsche Sprache verstehe. Glücklicherweise spreche die derzeitige FSJ-Kraft auch russisch, sie könne fürs Erste helfen. Ott: „Nach Rücksprache mit der Mutter, auf Englisch, ist es so, dass bei dem Kind wohl ADS und Autismus diagnostiziert wurden. Nun sind wir mit der Mutter zusammen auf der Suche nach Lösungen, wie zum Beispiel eine sonderpädagogische Beratung mit eventuell einer inklusiven Beschulung.“

Auch ohne solche Sonderfälle brauche das bestehende Kollegium Unterstützung bei seinen vielen zusätzlichen Aufgaben. Die Buchenbergschule versuche bereits seit Längerem dafür Lehrkräfte zu finden und lote „alle möglichen Ebenen“ aus, berichtet Ott. So habe man für das Aufholprogramm „Lernen mit Rückenwind“ bereits einen „bunten Strauß von fünf Kräften“, vom Gymnasiallehrer im Ruhstand bis zum Studierenden, gewonnen.

Deren Nachhilfeunterricht in Kleingruppen parallel zum eigentlichen Unterricht habe einen sehr hohen Wert, freut sich der Schulleiter.

Lehrerinnen kommen aus Mutterschutz

Dazu komme der unermüdliche Hermann Weber, der sich als „Feuerwehr“ mit acht Stunden Unterricht vor allem in Sport zur Verfügung stelle. Das Schulamt stelle zudem Lehrkräfte bereit, die früher aus dem Mutterschutz zurückkehrten. Auch freut sich Ott über eine Lehrerin mit mazedonischen und eine weitere mit ungarischen Wurzeln, die sich wunderbar mit den ukrainischen Kindern verständigen könnten.

Und es habe sich auch schon eine ukrainische Lehrerin gemeldet. „Sie haben wir gebeten, sich beim Portal des Kultusministeriums zu bewerben“, so Ott.