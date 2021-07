Die Dinkelsbühler Kinderzeche findet statt

Die Bopfinger Ipfmesse und die Ellwanger Heimattage sind ausgefallen. Es gab sie nur in stark abgespeckter Form. Anders sieht es im Fall eines weiteren großen Volksfests der Region aus. Die Kinderzeche in Dinkelsbühl findet vom 16. bis 25. Juli statt. Wenn sie auch ohne Umzug, Festspiel und Co. auskommen müsse, sei die Vorfreude auf die fünfte Jahreszeit groß, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der Stadt Dinkelsbühl.

Damit gemeinsam in einem „schönen, friedlichen und disziplinierten Rahmen“ gegessen, getrunken und zusammengesessen werden kann, gibt es eine große Außenbestuhlung in der Dinkelsbühler Gastronomie. „Möglichst viel wird aufgestuhlt, sodass jeder einen festen Sitzplatz findet“, erläutert Oberbürgermeister Christoph Hammer die wesentliche Strategie. Die Flächen der Außenbestuhlung sind mehr als doppelt so groß wie üblich.

Für die großzügige Außenbestuhlung wird die Altstadt und besonders der Weinmarkt an den Kinderzeche-Haupttagen für den Verkehr gesperrt. Über den Biergartenbetrieb hinaus finden der virtuelle Bieranstich, zwei Konzerte der Knabenkapelle und ein ökumenischer Gottesdienst zur Kinderzeche 2021 statt.

Darüber hinaus wurden die Öffnungszeiten, der Rahmen musikalischer Darbietungen und die Sperrzeiten einheitlich festgelegt. Erlaubt ist zum Beispiel nur Hintergrundmusik ohne Verstärker und bis maximal 22 Uhr. Gäste dürfen nicht zum Tanzen animiert werden. Ausschankende im Außenbereich ist um 23.30 Uhr. Die Stadt ist dabei rechtlich nur für den Außenbereich zuständig. Der Innenbereich der Gastronomie obliegt ausschließlich den Betrieben.

Das Programm zur Kinderzeche