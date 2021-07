Die „Crazy Ladies“ waren ihrer Soirée am Fuchseck in Höchstform

Von wegen vergreist. Von wegen alte Schachteln. Auch wenn die „Crazy Ladies“ Monika Hartmann und Angela Maier zusammen 150 Jahre zählen, erscheinen sie unverwüstlich und zeitlos. Power und Pep der beiden reichen allemal, um ihre zahlreichen Fans mit flotten Songs und launigen Texten aufs Beste zu unterhalten. Am Donnerstagabend waren die liebenswert verrückten Damen die Königinnen des Fuchsecks. Auch optisch machten sie was her und freuten sich mit dem Hannes-Wader-Song: „Gut wieder hier zu sein.“ Und sie traten für den guten Zweck auf: Die stattliche Spendensumme von 776 Euro kommt den Flutopfern zugute. Für den satten Sound der vergnüglichen Soiree beim Punto war Jürgen Sorg am Mischpult zuständig.

Wie guter Wein wird auch dieses muntere Duo mit den Jahren immer besser. Wenn Angela Maier. Dichterin aus Schwäbisch Gmünd, mit allerlei Gereimtem und hintergründig Prosaischem herzhaft vom Leder zieht und Monika Hartmann, Vollblutmusikerin aus Westhausen, mit ihrer prachtvollen Stimme aus voller Kehle zur Gitarre singt, gibt’s kein Halten mehr. Im Alter sei man froh, noch nicht gestorben zu sein, scherzte Angela Maier und widmete sich im ersten Teil des Abends den von der Last der Jahrzehnte Gebeugten: „Mit 75, welch ein Schreck, so viele Jahre sind schon weg.“

Egal, auch wenn der Blick in den Spiegel nicht immer beglückt, überwiegt doch die Freude, noch da zu sein, und auf das, was (hoffentlich) noch kommt. Für lebenserfahrene, gechillte Weiber ist das Glas noch immer halb voll. Zähne zusammenbeißen, so noch vorhanden, und das Herz am rechten Fleck haben, lautete die von Angela Maier proklamierte Devise, wenn man die Beine nicht mehr in die Hand nehmen kann und so manches buchstäblich „aussitzen“ muss. Süffiges in Maßen kann da helfen, und gute Musik bringt auch ältere Semester auf Trab: Monika Hartmann begeisterte mit dem Trinklied „A Jug of Punch“ und animierte mit der Moritat „Banks of the Ohio“ zum Mitsingen.

Im zweiten Teil ging’s um die Liebe im Alter, denn: „Auch Grufties haben ein Liebesrecht“, fand die Maier. Und die Hartmann sang „Griechischer Wein“ und das jiddische Necklied „Tumbalalaika“ so schön wie einst im Mai, als alles turtelte, das „Vögele im Tannenwald“ so süß und so hell auf Schwäbisch pfiff und sittsame Mädchen das seltsame „Theater der werbenden Kater“ bestaunten. Ach, es war eine Freude, unter Palmen zu lauschen, zu schmunzeln, auch mal nachdenklich zu werden und in den Refrain des hebräischen Volkslieds „Hava Nagila“ einzustimmen. Auf Euer Wohl, Crazy Ladies, und kommt auch mit 151 Jahren bitte wieder. Niemand trotzt dem Alter so hinreißend wie Ihr.