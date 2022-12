Die Combonis sind weltweit auf Mission

Die diesjährige Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ biegt auf die Zielgerade ein und in unserem Verbreitungsgebiet ist schon eine ganze Menge gespendet worden. Auch in diesem Jahr werden wir wieder Vereine und Institutionen vor Ort, die Gutes tun, finanziell unterstützen. So auch die Comboni-Missionare in Ellwangen.

Standorte der Missionare gibt es neben Ellwangen noch in Bamberg, Nürnberg, Josefstal, Mellatz, Neumarkt, Brixen und Graz. Soweit es ihnen möglich ist, leisten die aktiven Mitbrüder der Combonis sonntägliche Aushilfen: Pater Deogratias Nguonzi verrichtet seelsorgliche Dienste, vor allem in der Pfarrei Unterschneidheim. Pater Anton Schneider, Leiter des Hauses, begleitet die „Gottesdienst- und Weg-Gemeinde“ in Josefstal.

Mitbrüder feiern abwechselnd sonn- und feiertags die Eucharistie mit Gläubigen in der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. Vom Missionshaus Ellwangen aus werden WdE-Förderer und -Förderinnen zu 20 Regionaltagen pro Jahr im südwestdeutschen Raum eingeladen. Immer wieder werden die Mitglieder, häufig auch von jungen Paaren gebeten, mit ihnen ihre Trauung zu feiern, oder sie bitten um die Taufe ihres Kindes.

Als Missionare verstehen sich die Combinis stets als Gesandte des Herrn, die das Hinausgehen zu anderen Völkern konsequent praktizieren. Sie leben vor allem unter Völkern, die den christlichen Glauben nicht oder kaum kennen und wollen Brückenbauer sein zu anderen Kulturen und Sprachen. Die Missionare bleiben bei diesen Völkern auch in schweren Zeiten des Krieges oder sozialer Unruhen.

Die heutige Welt ist multikulturell. Inzwischen ist es stärker bewusst, dass der gesamte Planet Missionsland geworden ist. Auch in Europa werden die Combonis häufig gerufen, alle Peripherien zu erreichen, die das Licht des Evangeliums brauchen.

Die Comboni-Missionare leben nach dem Vorbild ihres Gründers, Bischof Daniel Comboni, der zu den großen Missionaren Afrikas zählt. Er war damals schon ein Vorkämpfer für Menschenwürde und setzte sich im 19. Jahrhundert gegen den Sklavenhandel ein. Er war überzeugt, dass dort „wo das Evangelium eingepflanzt wird, es die Herzen der Menschen verwandeln wird“.

Die Combonis sind weltweit tätig, besonders aber in Afrika, weil der Gründer einer der „Apostel von Afrika“ war. Im Gegensatz zu vielen Staaten, die diesen Kontinent bloß als Quelle für ihren eigenen Reichtum sahen, nannte Comboni ihn „die schwarze Perle und meine erste Liebe“.