Die Bundeswehr ist zurück in Ellwangen. Das hat ein Bundeswehrsprecher aus Stuttgart auf Nachfrage bestätigt. 35 Soldatinnen und Soldaten sind am Montagnachmittag angekommen – überwiegend Infanteristen, aber auch drei Sanitätssoldaten.

Das Land hatte die Bundeswehr angefordert, damit sie den täglichen Betrieb in der Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA) unterstützt. Die 35 Soldatinnen und Soldaten werden also vorwiegend in der Material- und Essensausgabe eingesetzt. Ihr Einsatz in Ellwangen ist zunächst bis 30 Juni befristet.

