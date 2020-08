Die Leidenschaft der Eggenroter Bulldogfreunde gilt dem Knattern, Tuckern und Röhren von alten Traktoren. Die großen und kleinen, renovierten und rostigen Eisengetüme bedeuten nicht nur ein Hobby, sondern faszinieren die Liebhaber der Technikgeschichte.

Ein Bulldog ist mehr als eine Arbeitsmaschine, er ist ein tuckerndes Kultobjekt. Man befindet sich auf einer romantischen Zeitreise in die Langsamkeit.Seit 15 Jahren tuckern die Bulldogfreunde jährlich zwei- bis fünfmal zu verschiedenen Ausfahrten und Bulldogtreffen. Anfangs waren es fünf Traktoren, heute können es bis zu 15 bis 20 Traktoren werden. Die Ursprünge und Anfänge der Ausfahrten haben Reinhold Schmid und Franz Rathgeb gelegt.

Die ersten Treffen waren in Gaishardt, Unterwinnstetten, Jagstzell, Schwabsberg und Neunheim. Dazu kamen Treffen wie in Bühler, Eggenrot, Unterschneidheim, Steinbach am Wald, Rabenhof, Kohlwald und Röhlingen.

Bedingt durch die aktuelle Corona-Situation wurden sämtliche Treffen abgesagt. Deshalb haben die Bulldogfreunde am Anfang August eine Ausfahrt zu Karl Lechners Streuobstwiese nach Ellenberg-Kraßbronn organisiert, dabei wurden die Corona-Vorgaben eingehalten.

Bei herrlichem Wetter und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 15 Kilometern pro Stunde genossen die Bulldogfreunde die tolle heimische Natur.