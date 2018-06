Die Brücke über den Rotenbach ist nächste Woche fertig

Der Ortschaftsrat Schrezheim hat am Montagnachmittag vor seiner Sitzung im Bürgersaal der Sankt-Georg-Halle die neue Brücke über den Rotenbach im Jägerweg in Rotenbach besichtigt. Das knapp 84 000 Euro teure Bauwerk soll nächste Woche fertig sein.

„Es hat keine Beschwerden gegeben bei dieser Baustelle. Ich habe keine Anrufe gekriegt, dass was schiefläuft“, freute sich Ortsvorsteher Albert Schiele über das gelungene Bauwerk. Mit Blick auf die verwendeten Natursteine im Uferbereich, die auch Sitzgelegenheiten bieten, fand Schiele den naturnahen Bau „ansprechend“.

Wie Marco Pilenza, Bauleiter des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung in Ellwangen, erklärte, wurde die Brücke in Betonfertigteilen gebaut. Mit dem Abriss der alten, sanierungsbedürftigen Brücke wurde am 19. September begonnen. Im Zuge der Bauarbeiten, vor allem in Bezug auf die Herstellung der Fundamente, musste der Rotenbach umgeleitet werden. Am Montag nun wurde angefangen, die Bachumleitung zurückzubauen. „Wir sind in den letzten Zügen“, sagte Pilenza. Auf die Fundamente kamen zwei Stahlbetonfertigteile, die zusammen knapp 70 Tonnen wiegen. (sj)