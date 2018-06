Die B 29 bremst den Warenverkehr aus

Seit der weltweiten Finanzkrise 2008 ist auch die Wirtschaft auf der Ostalb bislang nicht in ruhiges Fahrwasser zurückgekehrt. Dafür sorgen die anhaltende Ukraine-Krise, schwächelnde Konjunkturdaten sowie regionale Probleme am Standort in Ostwürttemberg. Helmut Althammer hat das Ruder als IHK-Präsident jetzt an seinen Nachfolger übergeben. Über drei Amtsperioden – knapp 14 Jahre – führte der 60-Jährige die Geschäfte der Industrie- und Handelskammer Ostwürttemberg. Im Gespräch mit Robin Uhlenbruch erläutert der Geschäftsführer eines Familienunternehmens, mit welchen Problemen die Betriebe kämpfen, und was seinen Nachfolger bei der IHK erwartet.

2001 wählte Sie die IHK-Vollversammlung an die Spitze. Welche Ziele brannten damals auf den Fingernägeln?

Ein IHK-Präsident muss sich überwiegend in der Region und für regionale Themen engagieren. Hier sind unsere Wurzeln und liegt unsere Stärke. Der Blick über den Tellerrand darf aber nicht verloren gehen. Für die Kommunal-, Landes- und Bundespolitik wollte ich ein verlässlicher Wegbegleiter sein. Dringlichstes Thema war eine solide Schuldbildung für die Jugend, die Impulse nötig hatte. Zudem ging es um die unternehmerische Freiheit, um Innovationen sowie um die Wettbewerbsfähigkeit der Region.

Ein volles Programm mit vielen Zielen. Was konnten Sie in 14 Jahren umsetzen?

Bei den regionalen Themen sind wir ein gutes Stück vorangekommen. Unsere Hochschulen haben sich gut entwickelt. Hier konnte die IHK entsprechende Impulse in die Landespolitik liefern. Zudem haben sich die Probleme bei der betrieblichen Ausbildung verändert. Bei meinem Amtsantritt hatten wir ein Überangebot an möglichen Auszubildenden, nicht zuletzt wegen der geburtenstarken Jahrgänge. Heute bereitet es den Betrieben Kopfzerbrechen, genügend Azubis zu finden. Daher müssen nun lern- oder sozial schwächere Jugendliche begleitet werden – Erste Schritte sind getan.

Außerdem haben wir in den vergangenen Jahren unsere Region gut positioniert. Mit einem neuen Image wird uns das beim künftigen Fachkräftemangel weiterhelfen. Auch die Struktur der IHK selbst wurde modernisiert. Sie ist Dienstleister beispielsweise für angehende Existenzgründer.

Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise vor knapp sechs Jahren erwischte auch Deutschland eiskalt. Ihre Auswirkungen sind immer noch zu spüren. Hinzu kommt der Konflikt in der Ukraine, der die Wirtschaft hemmt. Spüren das die Unternehmer in der Region?

Die Region ist stark exportorientiert. Meiner Einschätzung nach können wir uns trotz aller anhaltenden Krisen behaupten und in diesem Feld stark bleiben. Aber der Abwärtstrend bei den Russland-Exporten setzt sich weiter fort. Der Einbruch liegt in Baden-Württemberg bei rund 15 Prozent. Einzelne Unternehmen haben sogar Einbußen bis zu 50 Prozent im Russland-Geschäft. In Ostwürttemberg ist der russische Markt aber nicht für allzu viele Betriebe ein Kerngeschäft. Dennoch herrscht Unsicherheit, welche Produkte von den Sanktionen betroffen sind.

Trifft der Mindestlohn die Betriebe in solchen Zeiten umso härter?

Wir sind hier auf keiner Insel, die sich davon ausnehmen kann. In den meisten Branchen wird es aber kaum Veränderungen geben, da die geltenden Tarife meist darüber liegen. Im Dienstleistungssektor wird es aber einige treffen. Zudem ist teilweise unklar, was im Gesetz steht, wie der Mindestlohn von 8,50 Euro ausgestaltet ist und welche Lohnbestandteile betroffen sind. Hier muss der Gesetzgeber schnell Abhilfe schaffen.

Und strukturelle Probleme. Stichwort: Bundesstraße 29?

Die B 29 ist die Hauptverkehrsader in Ostwürttemberg. Momentan bremst sie den Warenverkehr immer noch an etlichen Stellen aus. Deswegen sind wir froh, dass die Ortsumfahrung Mögglingen endlich gebaut wird. Allerdings muss diese Verkehrsader auch in den bayerischen Raum vorangetrieben werden. Wir brauchen eine leistungsfähige Ost-West-Verbindung. Stockt der Verkehr, stockt damit der gesamte Warentransfer.

Also eine Amtszeit in schwierigem Fahrwasser?

Natürlich betrachtet jede Generation ihre Probleme als die größten. Nach knapp 70 Jahren Frieden müssen wir uns jetzt die aktuellen weltweiten Entwicklungen anschauen. Das Friedensgebilde kann schnell fragil werden. Dazu muss das Land seine Hausaufgaben erledigen. Zum Beispiel stimmen die Rahmenbedingungen für die Energiewende immer noch nicht. Deutschland als Standort muss sich stetig entwickeln. Bei der Digitalisierung und der Breitbandersorgung darf unsere Region nicht den Anschluss verlieren. Auch die Schul- und Ausbildung bleibt weiterhin ein großes Thema – sicherlich auch für meinen Nachfolger.