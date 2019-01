Die Bürgergarde lässt es krachen

Der Einladung der Ellwanger Bürgergarde zum 41. Silvesterschießen sind elf Gruppen mit 92 Schützen gefolgt, darunter die befreundeten Wehren aus Bad Mergentheim, Bensheim, Bretten, Crailsheim, Hüttlingen, Lauchheim, Schwabach und Schwäbisch Hall. Ebenfalls waren Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Ellwangen, der Schützengilde Ellwangen und der Schützenkameradschaft Ellenberg zu Gast.

Dieses Silvesterschießen wurde mit Vorderladergewehren des Kalibers 45 auf eine Entfernung von 50 Metern auf der Schießanlage der SK Ellenberg geschossen. Die Auswertung erfolgte in mehreren Gruppen. In der Gruppe der Gastwehren errang die Bürgerwehr Lauchheim den ersten Platz. Das Schützencorps Bad Mergentheim erreichte den zweiten Platz und die Historische Bürgerwehr Bretten den dritten Platz in der Mannschaftswertung.

In der Einzelwertung erreichte Peter Preissler junior von der Bürgerwehr Lauchheim den ersten Platz mit 30 von 30 möglichen Ringen. In der Gruppe der Gäste erzielte Andreas Bodenmüller (Schützenkameradschaft Ellenberg) den ersten Platz, gefolgt von Ferdinand Mack (Schützengilde Ellwangen) und Benjamin Feil (Freiwillige Feuerwehr Ellwangen).

In der Mannschaftswertung der Gäste belegte die Schützenkameradschaft Ellenberg den Siegerplatz. Auch die Ellwanger Bürgergarde hatte treffsichere Schützen in ihren Reihen. Jörg Rötter verwies Joachim Bodenmüller und Otto Schöfer auf die Plätze.

Die Ehrenscheibe der Bürgergarde sicherte sich Hermann Haas. Die Siegerehrung wurde im Beisein des Oberbürgermeisters Karl Hilsenbek , Bürgermeister Rainer Knecht und Kommandant Hans-Peter Schmidt vorgenommen.