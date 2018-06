Die Ausgaben steigen, die Einnahmen sinken

Mit der Finanzierung der Krankenhäuser stimmt etwas grundlegend nicht. Die Kosten steigen, die Einnahmen sinken. Die Krankenhäuser im Ostalbkreis schreiben rote Zahlen, auch die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. „Das schaukelt sich hoch und wird unerträglich“, fürchtet Landrat Klaus Pavel. „Wir müssen dringend über die Unterfinanzierung reden.“ Die Gesundheitspolitik setze ein Krankenhaus wie Ellwangen aufs Spiel, warnt er. Pavel will die drei Kreis-Krankenhäuser erhalten. Aber er kann auch nicht ausschließen, dass die Frage der Krankenhausschließung in einigen Jahren nicht doch gestellt wird.

„Wir müssen für die Häuser der Grund- und Regelversorgung mehr Geld bekommen“, fordert Pavel beim Pressegespräch in der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik. Beispiel Notaufnahme: „Wir müssen am Wochenende aufnahme- und handlungsbereit sein und Personal bereitstellen“, sagt der ärztliche Direktor, Dr. Andreas Prengel. Damit das Kind, das sich in den Finger geschnitten und dabei vielleicht auch eine Sehne verletzt hat, genauso verarztet werden kann, wie die zwei Motorradfahrer, die zusammengestoßen sind und Hilfe von fünf verschiedenen Fachärzten brauchen. Auskömmlich bezahlt wird das nicht, allein in diesem Bereich hat Ellwangen im vergangenen Jahr 250000 Euro Miese gemacht.

Defizite in allen Bereichen

Defizite gibt es in allen Bereichen. Laut Prognose für 2015 werden die Kosten für die drei Kreis-Krankenhäuser um 7 Millionen Euro steigen, um rund 2 Millionen Euro bei den Sachkosten und rund 5 Millionen Euro beim Personal. Das sind Tariferhöhungen, aber auch Investitionen in die Patientensicherheit, in Hygienefachkräfte oder die interdisziplinäre Zusammenarbeit. „Die Anforderungen werden höher, aber nicht im gleichen Umfang bezahlt“, kritisiert Pflegedirektor Berthold Vaas.

Gleichzeitig sind die Einnahmen gesunken, ergänzt Prengel. Bei gleicher Leistung hat die Ellwanger Klinik 2013 fast 300000 Euro weniger eingenommen.

Weil es auf dem Land immer weniger Hausärzte gibt, kommt dem Krankenhaus bei der medizinischen Versorgung eine immer größere Bedeutung zu. Gleichzeitig gilt, wo Krankenhäuser sind, lassen sich Ärzte und Fachärzte eher nieder. Wo Kliniken geschlossen werden, werde es schwieriger, Praxen zu besetzen, sagt Krankenhausdirektor Thomas Schneider. Deshalb gehe die Diskussion, Klinikstandorte zu konzentrieren, in die falsche Richtung, sagt Pavel. „Wir brauchen die Versorgungszentren in der Fläche.“

Versorgung vorzuhalten kostet Geld, sagt Schneider. Die Rechnung, so und so viele Betten stehen leer, also spart man und macht eine Abteilung zu, gehe nicht auf. Denn von den leeren Betten stehen vielleicht zwei in der Inneren und drei in der Chirurgischen Abteilung. Was morgen schon wieder ganz anders aussehen kann. 90 Prozent Belegung ist das Ideal. Doch das sei schwer zu erreichen, wenn die Patienten immer kürzer im Krankenhaus bleiben. 18 Tage waren das früher im Durchschnitt, heute sind es noch 6, weiß Vaas.

„Wir sind eine der reichsten Nationen in der Welt, und nicht in der Lage, die Gesundheitsversorgung zu finanzieren“, ärgert sich Pavel und hofft, dass die Bundespolitik endlich reagiert. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es: Immerhin hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg die Schirmherrschaft über die Kampagne der deutschen Krankenhausgesellschaft übernommen, die für eine auskömmliche Finanzierung streitet und für die Pavel in allen drei Krankenhäusern wirbt. Motto: „Wann immer das Leben uns braucht“. 24 Stunden am Tag, auch am Wochenende.

1100 Betten im Landkreis

Defizit: Die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik hat 2013 ein Defizit von 863000 Euro gemacht, im Ostalb-Klinikum Aalen waren es 1,35 Millionen Euro, im Stauferklinikum Mutlangen 450 000 Euro.

Betten: In Baden-Württemberg gibt es 538 Krankenhausbetten für 100000 Einwohner. Umgerechnet auf den Landkreis mit rund 300000 Einwohnern wären das 1614 Betten, tatsächlich haben die drei Krankenhäuser 1100 Betten.

Beschäftigte: Am Ellwanger Krankenhaus sind 600 Frauen und Männer beschäftigt, noch einmal so viele sind es bei den niedergelassenen Ärzten.

Bedeutung: Die Gesundheitsbranche ist in Baden-Württemberg der zweitgrößte Arbeits- und Wirtschaftsmarkt, in Ostwürttemberg ist sie sogar der Sektor mit den meisten Beschäftigten.

Mehr Informationen zur Kampagne der deutschen Krankenhausgesellschaft unter www.dkgev.de.