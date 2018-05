Die Anfänge der Pennäler Schnitzelbank?

Wann hat die legendäre Pennäler Schnitzelbank ihre Geburtsstunde in Ellwangen erlebt? Beim Recherchieren in alten Zeitungsbänden hat der Heimatforscher Edwin Michler aus Kirchheim am Ries dazu aufschlussreiche Entdeckungen gemacht.

Eine Anzeige aus dem Jahre 1836 im Königlich Württembergischen Allgemeinen Amts- und Intelligenzblatt für den Jaxt-Kreis lässt Michler vermuten, dass hier bereits ein erster Vorläufer der seit 1851 belegten Pennäler Schnitzelbank auftritt. In der Anzeige heißt es wörtlich:

„Ellwangen (Maskenball) - Am Dienstag, den 16. dieses Monats, giebt der Unterzeichnete seinen Zöglingen einen Maskenball im Gasthof zum goldenen Adler. Das Entree beträgt für jeden Herrn, der zugleich ein Frauenzimmer einführen kann, wenn er sich auf dem zirkulierenden Einladungs-Schreiben unterzeichnet 24 kr., Abends an der Kasse aber 30 kr. Masken ohne Unterschied zahlen das bestimmte Entree. (...) Der Auszug beginnt um 7 Uhr vom Gasthof des Herrn Salzfaktor Zimmerle, er durchzieht mit Flambeaus (Fackeln) einenTheil der Stadt und begiebt sich dann in den Gasthof zum Adler, wo beim Eintritt Chöre aus Präziosa angestimmt werden. (...)

Den 9. Februar 1836 Tanzlehrer Hehl“

Drei Jahre später wird diese Idee offensichtlich von anderen erneut aufgegriffen. Unter der Überschrift „Maskerade“ erscheint im Amts- und Intelligenzblatt Nro. 12 vom Samstag, 9. Februar 1839, die folgende Mitteilung:

„Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die am 12. Februar Statt findende Maskerade um 6 1/2 Uhr, mit einem Zug von dem Wirthschafts-Gebäude des Herrn Bonifaz Zimmerle durch die Hauptstrassen über den Markt-Platz in den goldenen Adler, beginnt.

Um 7 Uhr beginnt die Produktion, nach deren Vollendung der Ball seinen Anfang nehmen wird. Dieß den verehrlichen Billets-Inhabern zur Nachricht, mit dem Bemerken, daß nur noch für Auswärtige Billete a 24 kr. bei A. Richter abgegeben werden.

Ellwangen den 8. Februar 1839 Die Vorstände“ (ij)