Dickes Ding: Ellwangerin erntet 660 Gramm schwere Tomate

Die Gartenliebhaberin Barbara Reichert aus Ellwangen hat in diesem Jahr besonderes Ernteglück: In ihrem Garten wachsen regelrechte Riesentomaten. Stolze 660 Gramm bringt das schwerste Exemplar auf die Waage und gleicht eher einem kleinen Kürbis.

Für die Gartenliebhaberin Barbara Reichert aus Ellwangen war die Tomatensaison bisher ein voller Erfolg. Sie erntet in diesem Jahr gleich mehrere Riesentomaten. Die 79-Jährige verbringt viel Zeit im Garten und baut neben Tomaten auch Salat und Kartoffeln an. Die Gartenarbeit stemmt sie selbst. Ein so großes Exemplar hätte sie jedoch noch nie zuvor gehabt, erzählt sie stolz.

Von gelben und roten Fleischtomaten bis hin zu Ochsenherztomaten, bei der 79-Jährigen wachsen sie alle. An einem der Ochsenherzensträucher hängen 15 Riesentomaten. Die Tomaten sind so schwer, dass sie die Pflanze zusätzlich zu einer Eisenstange mit einem Pfosten stützen musste. Einen besonderen Trick beim Sähen hat sie jedoch nicht. Den Samen der Riesentomate bekam sie von ihrer Schwiegertochter.

Diese bringt ihr von Reisen Samen aus den unterschiedlichsten Ländern mit. So hat Barbara bereits Tomaten aus Ägypten, Italien und Kanada geerntet. Das besonders große Exemplar aus diesem Jahr stammte aus Ägypten.

Die Samen der Riesentomate hebt die 79 Jährige auf, um daraus nächstes Jahr neue Tomatenpflanzen zu ziehen. Danach wird sie gegessen. Aus den restlichen Tomaten macht sie einen Salat, eine Suppe oder eine Soße. „Bei uns gibt es zurzeit jeden Tag Tomaten zum Essen,“ erzählt Barbara und lacht. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr ist eine Kartoffel, in Form eines Häschens. Für Barbara war die Ernte in diesem Jahr sehr erfolgreich und wer weiß vielleicht wird der Rekord im nächsten Jahr sogar gebrochen.

Die Tomate ist das beliebteste Gemüse der Deutschen und macht rund ein Viertel des gesamten Gemüseverbrauchs aus. Im Schnitt verbraucht jeder Deutsche rund 25 Kilogramm Tomaten pro Jahr. Ein Drittel davon entfällt auf frische Tomaten, der Rest wird als verarbeitetes Produkt, wie Tomatenmark oder Ketchup konsumiert.