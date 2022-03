Diakonieverband stockt seine Berater-Stellen in der LEA auf

Der Diakonieverband Ostalb hat in seiner jüngsten Vorstandssitzung den Beschluss gefasst, Stellen in der Sozial- und Verfahrensberatung in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Ellwangen aufzustocken. Darüber hat der Verband am Mittwoch in einer Pressemitteilung informiert.

Wie es heißt, würden mit der steigenden Zahl an Flüchtlingen auch die Anfragen bei der Sozial-und Verfahrensberatung (SuV) steigen.

Jeden zweiten Tag werde von der Verfahrensberatung für die neuankommenden Geflüchteten eine Informationsveranstaltung mit Dolmetschern abgehalten, um möglichst viele Menschen auf einmal wichtige Informationen zum Aufenthalt in Deutschland zu vermitteln.

Mit Einzelberatungen lasse sich die hohe Nachfrage derzeit „kaum noch bewältigen“, schreibt der Diakonieverband mit. Deshalb habe der Diakonieverband beschlossen, die Stellen aufzustocken. Der Vorstand wolle damit auch „ein starkes Zeichen“ setzen, denn die Stellen sind unbefristet ausgeschrieben. Die Arbeitsverträge der derzeitigen SuV-Mitarbeitenden werden von befristeten in unbefristete Verträge umgewandelt.

Der Vorsitzende des Diakonieverbands Ostalb Dekan Ralf Drescher hebt dabei die Notwendigkeit der Flüchtlingshilfe hervor und sagt: „Das ist ein klares Bekenntnis zu unserem gesellschaftsdiakonischen Auftrag“. Er bedankt sich bei der Geschäftsführerin Sylvia Caspari, die diese Aufgabe zur Chefsache gemacht hat.