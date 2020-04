Deutsch-französisches Projekt für Techniker

Seit inzwischen neun Jahren pflegt das Technische Gymnasium in Ellwangen einen Austausch mit dem Lycée Condorcet, der französischen Partnerschule in Saint Quentin nördlich von Paris. Dieses Frühjahr war ein gemeinsames technisches Projekt Anlass für den Austausch.

Im Februar waren die französischen Schüler in Begleitung ihrer Technik-Lehrer zunächst in Ellwangen, um hier mit den Schülern des TG die notwendigen Absprachen zu treffen. In Zweierteams war ein LED-Cube zu entwerfen, zu bauen und zu programmieren. Der Bau des Cubes war für den Aufenthalt in Ellwangen vorgesehen. Die Programmierung hingegen war Aufgabe im März in Frankreich. Mittlerweile sind die Würfel fertiggestellt und auch abgenommen.

Klar, dass dieser Austausch nicht nur aus dem Projekt bestand. Kulturelle Vorlieben wurden zu diesem Anlass ebenfalls gelebt und ausgetauscht, es wurden miteinander Sportangebote genutzt, gemeinsam gekocht und gegessen – und es wurden die Sprachkenntnisse vertieft. Ausflüge in das Deutschen Museums in München oder in die französische Hauptstadt rundeten das Programm ab.

Damit sind jetzt alle Teilnehmer nicht nur in Besitz eines LED-Cubes, sondern auch in Besitz von vielen neuen Erfahrungen und Erlebnissen.

Dankbar ist das Kreisberufsschulzentrum für die Förderung des Schüleraustausches durch das Deutsch-Französische Jugendwerk. Und dankbar waren am Ende auch alle auch dafür, dass die Gruppen von der Corona-Pandemie verschont geblieben sind. Der Aufenthalt in Frankreich wurde vorsichtshalber aber um einen Tag verkürzt und die Heimreise auf dem Umweg über Belgien angetreten.