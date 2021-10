Deutliche Niederlage beim Meisterschaftsfavoriten

Der AC Röhlingen hat sich am vergangenen Samstag beim TSV Ehningen deutlich mit 23:8 geschlagen geben müssen. Nach dem Wiegen gingen die Trainer noch von einem knappen Ergebnis aus, aber es sollte anders kommen. Die Ehninger, die dieses Jahr ein gewichtiges Wort um die Oberligameisterschaft mitreden werden, sind durchwegs stark besetzt und haben keine Schwächen in ihrem Kader. Dies musste man auch auf Seiten des ACR neidlos anerkennen. Nach zwei Niederlagen gegen zwei Meisterschaftsfavoriten steht der ACR nun mit 0:4 am Tabellenende.

Bis 55 Kilogramm freistil musste Stefan Maierhöfer dem wohl stärksten Bantamgewichtler in dieser Liga, Ramaz Drachidze einen Überlegenheitssieg überlassen. Nach knapp vier Minuten hatte der Georgier sein Punkte zum 16:0 eingesammelt. (4:0)

130 Kilogramm gr: Richard Vegh konnte auch in seinem zweiten Kampf für den ACR überzeugen. Nach einer kurzen Unachtsamkeit geriet er 0:2 gegen Fabian Bendl in Rückstand. Kurz darauf zog er aber einen schulbuchmäßigen Überwurf und konnte einen Schultersieg erringen. (4:4)

Adrian Maierhöfer trat wiederum Stilartfremd in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm (Kg) gr. an. Gegen den ehemaligen Bundesligaringer Constantin Bulibassa lief nichts zusammen und so musste Maierhöfer eine Schulterniederlage einstecken. (8:4)

97 Kg fr: Sehr gut eingestellt war Dennis Wolf gegen den acht Kilogramm schwereren Lars Platter. In einer taktisch geführten Partie konnte Wolf einen knappen aber verdienten 3:2-Punktsieg einfahren. (8:5)

66 Kg fr: Kampflos an Ehningen. (12:5)

86 Kg gr: Tim Wist und Kai Rösch schenkten sich nichts und kämpften verbissen um den Sieg. In einem Kampf ohne technische Wertung entschied eine sehr zweifelhafte Wertung aufgrund verbotener Beinarbeit den Kampf zugunsten von Rösch. (13:5)

71 Kg gr: Luis Aschauer musste kurzfristig einspringen. Stilartfremd zeigte Luis eine gute Leistung gegen Sebastian Sander. Der Ehninger konnte aber seine ganze Erfahrung ausspielen und siegte am Ende zu deutlich durch technische Überlegenheit. (17:5)

80 Kg fr: Botond Lukacs holte den letzten Sieg für die Röhlinger. Gegen den Ehninger Neuzugang Markus King war er der bestimmende Mann auf der Matte und siegte verdient mit 13:2 Punkten. (17:8)

75 Kg fr: Mit Aaron Heib und Samuel Siegel standen sich zwei gleichwertige Ringer gegenüber. Heib fand nicht zu seiner Form und musste sich durch zwei Anreißer knapp mit 4:0 Punkten geschlagen geben. (19:8)

75 Kg gr: Leo Winter traf auf einen weiteren Neuzugang der Ehninger, Timo Stiffel. Winter zeigte eine gute Leistung, aber die Trauben hängen in der Oberliga sehr hoch für den Röhlinger Nachwuchsathlet. Mitte der Zweiten Hälfte hatte Stiffel die Punkte für den Überlegenheitssieg zusammen. (23:8)

Die Zweite Mannschaft musste krankheits- und verletzungsbedingt stark geschwächt zum Bezirksnachbarn nach Königsbronn. Mit 29:15 verlor der ACR somit recht deutlich und konnte im Spitzenkampf der Bezirksklasse nur bedingt dagegen halten. Von den 14 Einzelkämpfen konnte der ACR nur fünf für sich entscheiden. Die Siege auf Röhlinger Seite holten Jonas Stark, Ludwig Stengel (zweimal), Fabian Stock und Michael Bahle.