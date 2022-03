Derzeit 310 Ukrainer in der LEA Ellwangen

Susanne Bay, Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Stuttgart, hat sich am Freitag bei einem gemeinsamen Besuch mit dem Landrat des Ostalbkreises, Dr. Joachim Bläse, und dem Oberbürgermeister der Stadt Ellwangen, Michael Dambacher, von der aktuellen Situation in der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Ellwangen ein Bild gemacht. Begleitet vom LEA-Leiter Berthold Weiß besichtigten Bay, Bläse und Dambacher das Gelände und informierten sich über die aktuellen, erweiterten Unterbringungsmöglichkeiten, die kurzfristig geschaffen wurden. Außerdem sprachen sie mit Menschen, die in der LEA untergebracht sind. Es sind derzeit 650 Personen, davon 310 Menschen aus der Ukraine.

Der Angriffskrieg auf die Ukraine hat eine humanitäre Katastrophe ausgelöst, sodass viele Menschen auf der Flucht sind. Daher hat das Land Baden-Württemberg die bisher vereinbarten Kapazitätsgrenzen in den vier Erstaufnahmeeinrichtungen mit Zustimmung der betreffenden Städte bereits erhöht. In Ellwangen können vorübergehend bis zu 800 zusätzliche Plätze aktiviert werden.

Für Flüchtende aus der Ukraine übernehmen die vier Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes die Funktion einer Anlaufstelle für alle Ankommenden, die nicht bei Verwandten oder Freunden unter- oder zunächst in Stadt- und Landkreisen ankommen. „Die Geflüchteten, die in der LEA ankommen, werden dort aufgenommen und erstversorgt. Zug um Zug werden sie dann in die kommunalen Unterbringungen verlegt“, erläuterte LEA-Leiter Berthold Weiß.

Auch viele Privatpersonen stellen Wohnraum zur Verfügung. „Die Hilfsbereitschaft und Solidarität in der Bevölkerung ist riesig. Die Zahl der ukrainischen Geflüchteten steigt stetig an, nur gemeinsam sind wir dieser Ausnahmesituation gewachsen. Gemeinsam müssen wir die Lage beobachten und flexibel handeln“, stellte Bay fest.

„In dieser besonderen Lage, die sich niemand von uns ausgesucht hat, müssen wir unbürokratisch handeln. Nur zusammen können wir diese Situation meistern. Die weiteren Vorbereitungen für Unterbringungen in den landkreiseigenen Unterkünften laufen auf Hochtouren“, erläuterte Landrat Bläse, der sich bereits am vergangenen Sonntagabend bei der Ankunft eines privat organisierten Hilfskonvois ein Bild von der Lage machen konnte.

„Die Zustimmung zur Kapazitätenerhöhung in Ellwangen war für uns selbstverständlich. Wir wollen den Menschen außerdem so schnell wie möglich mit weiteren Unterkünften eine Sicherheit und ein normales Umfeld bieten, in dem sie nach ihrer anstrengenden Flucht zur Ruhe kommen können“, sagte Oberbürgermeister Michael Dambacher.