Der Weltladen hat jetzt eine mobile Rampe für Rollstühle

Der Weltladen in der Spitalstraße hat eine mobile Rampe für Rollstühle angeschafft. Bei Bedarf kann die leichtgewichtige und faltbare Aluminiumrampe ausgelegt werden. So können Rollstuhlfahrer die Treppenstufen des denkmalgeschützten Hauses mühelos überwinden. Jetzt machten Bewohner der Wohngemeinschaft Ambulantes betreutes Wohnen die Probe aufs Exempel – und waren begeistert.

„Die Rampe rutscht nicht weg“, freute sich Matthias Kümpflein, Bewohner der ersten Stunde der Wohngemeinschaft in der Badgasse. Das liegt an der Gummibeschichtung. Auch Anna Schnabel, seit 14 Jahren WG-Bewohnerin, lobte die Rampe und fand sie nur beim ersten Versuch eine Spur zu steil.

„Es hat sich einiges getan in Ellwangen in punkto Barrierefreiheit“, so WG-Betreuerin Bernadette Kohler. Doch etliche Geschäfte und Cafés sind für Rollstuhlfahrer nach wie vor unerreichbar. Die Weltladen-Rampe, die bei Bedarf auch verlängert werden kann, sei unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Erschwinglich ist sie auch. Und das Beste: „Wir haben sie im Sanitätshaus Petrogalli gekauft, nicht im Internet. In Ellwangen bekommt man alles“, strahlt Christine Ostermayer vom Treffpunkt Nord-Süd Weltladen.

Matthias Kümpflein denkt bereits weiter und möchte beim neuen Oberbürgermeister oder der neuen Oberbürgermeisterin einen Aufzug fürs Palais Adelmann anregen. Der war einmal im Nachbarhäuschen, das die Stadt eigens dafür gekauft hat, geplant. Das Projekt liegt aber seit Jahren auf Eis. Der Aufzug im Schlossinnenhof taugt übrigens auch für E-Rollis. Sie haben allerdings im Schlossmuseum Probleme, weil der Platz zwischen den Vitrinen zu eng ist.

Wo in Ellwangen in Sachen Barrierefreiheit Handlungsbedarf besteht, ist Thema einer vom Körperbehindertenverein Ostwürttemberg veranstalteten Stadtführung an diesem Samstag. Vereinsvorsitzender Martin Kleinke bringt zwei Rollstühle mit, einen Sportrollstuhl und einen, der schwerer zu handhaben ist. Bürgermeister Volker Grab wird einen Selbstversuch wagen. Die Führung mit Ruth Julius gehört zum Programm des Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung am 5. Mai.