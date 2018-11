Der Weihnachtsmarkt rückt wieder näher zusammen

Der Ellwanger Weihnachtsmarkt schlägt vom 7. bis 9 Dezember 2018 seine Zelte in der Fußgängerzone auf. Mehr als 60 Marktbeschicker machen Ellwangens Innenstadt zu einem der größten Weihnachtsmärkte in der Region.

„Ellwangen in der Adventszeit und der Weihnachtsmarkt sind immer einen Besuch wert“, sagt die City-Managerin der Stadt, Verena Kiedaisch. Damit der Markt seinen Reiz behält, gehören immer wieder kleine Änderungen dazu. So findet in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt wieder ausschließlich in der Fußgängerzone entlang der Marien-, Spital- und Schmiedstraße statt. Dies hat der Gemeinderat Ellwangen bereits im Juli beschlossen. Auf dem Marktplatz selbst werden keine Stände mehr stehen. Die Organisatoren wollen so dem Eindruck eines zweigeteilten Weihnachtsmarktes wie im vergangenen Jahr entgegenwirken.

Die Stadt erwartet wieder mehr als 60 Marktbeschicker. Sie bieten handgefertigte Krippen, ausgefallene Kerzen, individuell designte Bekleidung und gefilzte Accessoires, Schmuck sowie viele Geschenkideen bis hin zu regionaltypischen Leckereien an.

Außerdem gibt es ein vielseitiges Rahmenprogramm. Natürlich zieht der Nikolaus seine Runde. Zur guten Tradition gehört auch weihnachtliche Musik, etwa der musikalische Adventskalender, den es seit fünf Jahren gibt: 24 Musikveranstaltungen an wechselnden Orten in Ellwangen werden die Vorweihnachtszeit bereichern. Hinzu kommen zahlreiche Gruppen und Vereine, die sich auf dem Weihmachtsmarkt präsentieren. Stimmungsvolle Lichteffekte und Farben sollen den weihnachtlichen Eindruck in den Abendstunden verstärken.

„Wer einen weniger kommerziellen Weihnachtsmarkt sucht und gerne persönlich angesprochen wird, ist beim Ellwanger Weihnachtsmarkt genau richtig. Daher begrüßt Ellwangen unter dem Motto ‚Willkommen daheim‘ nicht nur die Bewohner der Stadt und der Ortschaften, sondern auch die Gäste aus der Region und darüber hinaus“, sagt Karl Bux, Vorstandsmitglied des Vereins Pro Ellwangen. Ein besonderes Angebot des Einzelhandels ist der Weihnachtseinkaufsabend am Samstag, 8. Dezember, mit Öffnungszeiten bis 20 Uhr. Am ersten Adventswochenende wird die Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet.

Thomas Steidle vom Ordnungsamt Ellwangen bringt noch das Sicherheitskonzept zur Sprache: So werden an den Eingängen zum Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone Betonsperren augestellt. Kiedaisch, Bux und Steidle wünschen sich viele Besucher, trockenes Wetter mit ein bisschen Kälte und ein wenig Schnee und allen eine Menge Spaß auf dem Weihnachtsmarkt.