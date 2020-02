Der Storch ist zurück in Ellwangen – Nun beginnt das lange Warten

Am Mittwochabend gegen 17 Uhr ist auf dem Ellwanger Nest der erste Weißstorch eingetroffen. Wie Helmut Vaas vom Ellwanger Nabu mitteilt, hat ein Fotovergleich ergeben, dass es sich um das unberingte vorjährige Männchen handelt. Im vergangenen Jahr sei sein Vorgänger, der beim Streit um den Brutplatz zu Tode gekommen war, einen Tag früher eingetroffen. So, wie es in den meisten Fällen bei den Weißstörchen üblich ist, kommen die Männchen zuerst zu ihrem Horst zurück, beginnen das Nest herzurichten und müssen dann auf ihre Partnerin warten.