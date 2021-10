Der Stiftsbund feiert das 75-Jährige

Der Kulturverein Stiftsbund wurde nur wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gegründet – am 31. März 1946. Der 75. Geburtstag des Vereins soll nun am Samstag, 6. November, gefeiert werden. Alle Kulturinteressierten sind dazu eingeladen.

Um 11 Uhr beginnt eine Feier mit dem Vortrag von Nora Gomringer. Die Trägerin des Jacob-Grimm-Preises Deutsche Sprache und des Ingeborg-Bachmann-Preises wird unter der Überschrift „Coronare Gefäße” auf das Künstlerdasein unter erschwerten Bedingungen eingehen. Ist Corona-Kunst entstanden? Wenn ja, was zeichnet sie aus? Was hat die Pandemie aus der Rezeptionskultur gemacht? Augenzwinkernd berichtet die Autorin und Direktorin des Künstlerhauses des Freistaats Bayern, wie sie als Künstlerin und Kulturförderin auf das Dilemma der vergangenen Monate reagiert hat.

Akkordeonist Luciano Biondini und Klaus Falschlunger an der Sitar sorgen für die Musik. Das Duo gehört zu jenen Musikern, die, mit offenen Augen und Ohren ausgestattet, immer wieder ein Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Musiktraditionen und Stilrichtungen suchen. In ihrem neuen Programm „Once In A Blue Moon“ durchstreifen die zwei Virtuosen die weiten Galaxien der westlichen und östlichen Musikhemisphäre, schlagen Brücken zwischen indischer Musik, Jazz, Pop und Folk und bis in die italienische Folklore.

Um 19.30 Uhr gibt das Trio „Opus 8“ ein Festkonzert im Speratushaus. Zu hören sind Werke von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Schubert und Luigi Boccherini. Das Trio, bestehend aus Michael Hauber (Klavier), Eckhard Fischer (Violine) und Mario de Secondi (Violoncello), wurde 1986 gegründet und war bereits im gleichen Jahr Preisträger bei Kammermusikwettbewerben in Colmar, Triest und Florenz. Das Ensemble hat schon mehrmals bei den Ellwanger Schlosskonzerten gastiert, auch 1996 anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Stiftsbunds.

Kostenfreie Eintrittskarten für die Vormittagsveranstaltung gibt es bei der Tourist-Information Ellwangen, Marienstraße 1, Telefon 07961 / 84303 oder per E-Mail an tourist@ellwangen.de

Eintrittskarten für das Jubiläumskonzert mit dem „Trio Opus 8“ gibt es ebenfalls bei der Tourist-Information. Die Karte kostet 20 Euro auf allen Plätzen, 15 Euro für Stiftsbundmitglieder und 5 Euro für Schüler und Studierende.

Besucherinnen und Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist erforderlich. Das Speratushaus ist barrierefrei erreichbar.