Der StadtLandBus feiert seinen ersten Geburtstag

Der Zeitpunkt für die Einführung des abendlichen Rufbusses – dem StadtLandBus – vor einem Jahr war gewagt: Mitten in der Pandemie, am 1. Juli 2020, wurde dieses innovative Projekt von OK.go mit Unterstützung des Ostalbkreises gestartet. ABer der Versuch war erfolgreich – trotz Corona. Das schreibt die OK.go MobilitätsAG in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung.

Darin heißt es, dass das neue Linienangebot am Abend auch während des Lockdowns aufrecht erhalten werden konnte. Die Kunden hätten das goutioert, das Angebot sei „rege“ genutzt worden. In den Lockdown-Zeiten seien es vor allem Berufstätige gewesen, die abends mit den Kleinbusse nach Hause oder zur Arbeit gefahren sind. Nun, da die Biergärten und Gaststätten wieder öffnen, man sich wieder mit Freunden treffen kann und die Vereine ihre Aktivitäten wieder hochfahren, werde das Angebot noch stärker nachgefragt.

Für nur einen Euro können die Fahrgäste am Abend mit dem StadtLandBus im gesamten östlichen Kreisgebiet unterwegs sein. Dazu muss der Bus eine Stunde vor der gewünschten Abfahrt unter Telefon 07961 / 9130-130 bestellt werden. Angefahren werden alle Orte, die im Zonenplan ausgewiesen sind. Es werden Korridore bedient, so dass der Fahrplan nicht fix ist, sondern flexibel von den gebuchten Haltestellen abhängt.

Fahrpläne und alle weiteren Information finden Interessierte unter www.stadtlandbus-ok.de, außerdem im Bus, in der OK.go Zentrale in Neunheim und bei Ostalbmobil im Bahnhof in Ellwangen und im Rathaus von Bopfingen.

Wie das Unternehmen abschließend schreibt, passe das Angebot gut zu den Plänen der neuen Landesregierung von Baden-Württemberg, die sich flächendeckend eine gute Bedienung mit dem Öffentlichen Personennahverkehr auf die Fahnen geschrieben hat. Der Ostalbkreis sei mit dem StadtLandBus diesbzüglich „schon gut unterwegs“, weshalb man bei OK.go auch zuversichtlich ist, dass das Pilotprojekt auch in Zukunft Bestand haben wird.