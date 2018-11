Der Sommer hat den Birken den Garaus gemacht

Sie sehen aus, als hätte ein Kettensägenmassaker stattgefunden: Drei junge Birken an der Benzenruhe sind quasi enthauptet worden. Schuld ist aber kein Vandale, sondern der trockene Sommer, weiß Anselm Grupp vom Presseamt der Stadt Ellwangen.

Die Bäume in der Nähe des Kreuzes der Heimat sind ein Opfer der Sommerhitze. Obwohl sie vom Baubetriebshof in regelmäßigen Abständen gegossen worden seien, hätten die Stämme das Wasser nicht aufgenommen. Sie trockneten aus und wurden auch vom Wind gebrochen. Die Ersatzbäume seien aber schon bestellt und sollen noch in diesem Monat gepflanzt werden.

Gepflanzt wurden die jungen Birken vor vier Jahren zum Stadtjubiläum. Damals hatte das Hariolf-Gymnasium zu Ehren des Stadtgründers einen Hariolf-Rundweg von der Schule zur Innenstadt angelegt, der auch über die Benzenruhe führt und an Informationstafeln Wissenswertes über Ellwangen und die Region vermittelt. In diesem Zusammenhang hat die Schule auch 15 junge Birken gesetzt, um die Baumreihe, die im Lauf der Jahrzehnte ein paar Lücken bekommen hatte, zu ergänzen.