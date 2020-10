Der Schlierbachstausee: ein kostbares Refugium für Tiere und Pflanzen

Er ist ein echtes Kleinod: der Schlierbachsee bei Röhlingen. Das Gewässer, das nicht als Freizeitsee genutzt werden darf, hat sich in den vergangenen fünf Jahrzehnten zu einem einzigartigen Refugium für viele Wasservögel und Pflanzenarten entwickelt. Darüber informiert jetzt eine neue Hinweistafel, die von Bürgermeister Volker Grab gemeinsam mit der städtischen Umweltbeauftragten Larissa Wettemann sowie Bernd Kreidler und Peter Wolf vom NaBu Ellwangen der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

Der knapp acht Hektar große Schlierbachstausee entstand um 1970 durch das Stauen des gleichnamigen Baches, der seitdem den See durchfließt. Der See wurde damals vom Wasserverband Obere Jagst als Rückhaltebecken zur Hochwassersicherung angelegt. Ebenso übernimmt er die Aufgabe, der Jagst in Niedrigwasserzeiten Wasser zuzuführen.

Im Gegensatz zu anderen Seen des Ellwanger Seenlandes sind beim Schlierbachstausee das Baden, Bootfahren und Angeln verboten. Ein einziger Berufsfischer darf das Gewässer bewirtschaften. Dadurch hat sich der See zu einem ungestörten Rückzugsort für viele Tier- und Pflanzenarten entwickelt. Das Röhricht, eine Pflanzengesellschaft aus Schilf und Rohrkolben, ist Nist- und Mauserplatz, Versteck, Rastplatz oder Dauerwohnsitz für viele Vögel, Amphibien, Fische, Insekten und Kleinkrebse.

Am Schlierbachstausee leben außerdem viele Wasservögel, wie die Stockente oder der Haubentaucher, aber auch der Zwergtaucher, die Tafelente, der Fischreiher oder der Schwan werden hier regelmäßig gesichtet. Gewässerbelastungen sein.

Die Verantwortlichen applieren an die Öffentlichkeit, besondere Rücksicht auf den See und seine Bewohner zu nehmen und die ausgewiesenen Wege nicht zu verlassen.