Auf dem Schönenberg, aber auch in vielen anderen Kirchengemeinden im Umkreis, ist am Sonntag in den Gottesdiensten Erntedank gefeiert worden. Mit den Erntegaben wurde Gott für die Garten- und Feldfrüchte gedankt und der enge Bezug der Christen zu Natur und Schöpfung hergestellt.

Die frühere Schönenberg-Mesnerin Gertrud Haas hatte sich wieder viel Mühe gegeben, mit den reichlichen Erntegaben von Gemeindegliedern einen imposanten Erntedankaltar aufzubauen. In dem liebevoll angeordneten Arrangement sind Äpfel, Ananas, Bananen, Trauben, Walnüsse und Zwetschgen ebenso zu sehen wie Auberginen, Blumenkohl, Bohnen, Kohlrabi, Lauch, Mohrrüben, Radieschen, Sonnenblumen, Kartoffeln, Kürbisse, Paprika, Tomaten, Weißkraut, Zucchini und Zwiebeln. Natürlich gehören zur Ernte auch Ähren und Mais dazu. Selbst Marmelade und Honig sowie Brot und Brezel kann man in dem vergänglichen Kunstwerk entdecken.

Den Spätgottesdienst gestaltete der Kirchenchor Schönenberg unter Leitung von Margit Lang musikalisch. Wallfahrtspriester Pater Wolfgang Angerbauer ging auf den extrem trockenen Sommer, die Ernteeinbußen bei Getreide, Mais und Kartoffeln und auf die diesjährige Überfülle an Obst und Gemüse ein. Der Redemptorist sprach sich in diesem Zusammenhang für die Bewahrung der Schöpfung und den Schutz der Erde aus. Es gebe genügend Gegenden auf der Erde, wo Mangel, Hunger, Arbeitslosigkeit und wirtschaftliche Not herrschten, sagte er.