Der Samstagsladen in der Schmiedstraße macht zu

Ende Januar schließt der Samstagsladen des Innenarchitekten und Designers Eckhardt Steinhauer in der Ellwanger Schmiedstraße. Steinhauer hatte in dem Laden unter anderem hochwertige Einrichtungsgegenstände, Leuchten und Designobjekte angeboten. Bei den Ellwanger Kunden hatte das Sortiment jedoch nur wenig Anklang gefunden.

Vor etwa einem Dreivierteljahr war Steinhauer in das frühere Ladengeschäft von Elektro-Bihr in der Ellwanger Schmiedstraße eingezogen. Zuvor hatte er rund drei Jahre lang einen kleineren Laden in der Marienstraße betrieben. Das Geschäft in der Schmiedstraße war jedoch nur samstags jeweils für drei Stunden geöffnet. „Der Ort war nicht schlecht“, sagte der Innenarchitekt im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung“, denn in der Fußgängerzone sei es möglich gewesen, Einrichtungsgegenstände wie etwa Stühle auch auf der Straße auszustellen. Das Kaufinteresse sei jedoch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben: „Es hat kein wirklicher Erlös stattgefunden“, berichtet der Ladeninhaber.

Dass der Laden nicht funktionierte, hatte aus Sicht von Eckhardt Steinhauer verschiedene Gründe: „Für unsere Produkte hätte man einen größeren Auftritt gebraucht“, sagt der Innenarchitekt selbstkritisch. Andererseits habe ihn aber das Einkaufsverhalten der Ellwanger enttäuscht. Die Interessenten, die es gab, seien in der Regel aus einem weiteren Umkreis gekommen, etwa aus Aalen oder Stuttgart. Die ortsansässigen Ellwanger hätten sich dagegen zumeist zwar das Schaufenster angesehen, seien aber kaum in den Laden gekommen.

Die Produkte des Samstagsladens, etwa die Leuchten, hätten sich deutlich von den Artikeln abgehoben, die es etwa in einem Baumarkt zu kaufen gibt, sagt Steinhauer: Qualitativ, aber auch preislich. Die Zielgruppe seien eben nicht unbedingt junge Familien gewesen, sondern arrivierte Kunden jenseits der Fünfzig, die auch an stimmigen Einrichtungslösungen interessiert seien. Aber auch bei diesen sogenannten Silver-Linern habe er einen Wandel des Einkaufsverhaltens festgestellt: Sie seien heutzutage eher dazu bereit, ihr Geld in Reisen anstatt in die Wohnungseinrichtung zu investieren.

Letzten Endes sei die Miete zu hoch für einen Laden gewesen, der nur viermal im Monat geöffnet sei, erläutert Eckhardt Steinhauer. Am 26. Januar ist dies zum letzten Mal der Fall. Das Geschäft in Bühlertann bleibt jedoch erhalten. „Für alle, die noch Lust haben“, sagt Steinhauer augenzwinkernd.