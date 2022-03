Der Röhlinger Fasching lebt: RöSeNa und Freunde erleben Vereinsabend im Freien

Unter dem Motto „Wir wollen die Faschingskultur in unserem Dorf auch in schwierigen Zeiten pflegen und erhalten“ haben die Sechtanarren am Samstag ihre Mitglieder und Freunde aus der Ortschaft zu einem vereinsinternen Faschingsabend auf den Platz vor der Sechtahalle eingeladen. In Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Ellwangen und der Polizei wurde diese Veranstaltung unter Einhaltung aller geltenden Regeln und unter Auflagen geplant und ausgerichtet.

Nach der Begrüßung, durch die beiden RöSeNa-Präsidenten Corina Weiß und Peter Higler gedachten alle Anwesenden in einer Schweigeminute der Menschen in der Ukraine. Die Präsidenten brachten danach zum Ausdruck, dass man in Anbetracht der derzeitigen Situation keine Prunksitzung und auch keine rauschende Party feiern könne. Der Verein wolle jedoch mit diesem Abend einen Beitrag zur Pflege des Kulturguts Fasching, Fastnacht, Karneval leisten.

Der Abend wurde gestaltet von den Garden der Röhlinger Sechtanarren, die in den vergangenen zwei Jahren mit nur wenigen pandemiebedingten Unterbrechungen ihren Trainingsbetrieb aufrechterhalten hatten. Wie stolz und froh die Gardemädchen waren, endlich ihr Können auf der Bühne zu präsentieren, sah man an den vielen glücklichen Gesichtern. Das Publikum dankte es den Tänzerinnen mit kräftigem Applaus.

Nach den Gardetänzen der Minigarde und der Kindergarde präsentierte die Jugendgarde ihren Showtanz unter dem Motto „ABBA“, und die Prinzengarde erfreute die Vereinsmitglieder mit Ihrem Showtanz „Bierkisten “. Der Höhepunkt des Abends war sicherlich der Auftritt der ersten Garde der Röhlinger Sechtanarren. Diese Garde hatte nach über 20 Jahren an diesem Abend ihren allerletzten gemeinsamen Auftritt. Sie ließen auf einer Großbildleinwand ihre gesamte Gardetanzkarriere noch einmal Revue passieren. Danach wurden sie sehr emotional von ihren Nachfolgerinnen und dem Elferrat nebst Präsidium verabschiedet, wobei auch einige Abschiedstränen flossen.

Danach stellten die RöSeNa-Büttenredner ihr neues Video mit dem Titel „Denn wir haben ja den Lauterbach“ vor, in dem auf die Melodie des RöSeNa-Schlagers die Corona-Maßnahmen der vergangenen Zeit aus dem Blickwinkel der Narren betrachtet wurden.

Im Verlauf des Abends wurden auch eine ganze Reihe von verdienten Aktiven mit den Auszeichnungen des Landesverbandes Württembergischer Karnevalsvereine geehrt. Die LWK-Verdienstmedaille erhielten: Alexander Mai, Pius Brenner, Daniel Dragon, Mike Rathgeb, Emma Weiß und die Tänzerinnen der Kindergarde: Maria Barenthin, Svenja Betzler, Carolin Eiberger, Shirley Frei, Lea Fürst, Tatjana Fürst, Ida Gold, Vanessa Halt, Jule Hammele, Miriam Helmle, Sophia Higler, Louisa Kaufmann, Fiona Kurz, Anni Landkammer, Mia Mai, Lia Maierhöfer, Lisa Maierhöfer, Leonie Mayer, Emily Rief, Hannah Rieger, Celina Schürlein, Leni Vatter, Emma Weber und Melina Ziegelbauer.

Mit dem Großkreuz des LWK wurde Roland Maierhöfer ausgezeichnet. Der große Verdienstorden des LWK wurde an Hannes Liesch, Florian Schmidt und Daniel Kurz verliehen.

Bereits im November des vergangenen Jahrs erhielt der RöSeNa-Büttenredner Franz Josef Uhl die höchste Auszeichnung des Landesverbandes, den „Hirsch am goldenen Vlies“.

Am Ende des Vereinsabends zeigten sich die Verantwortlichen der Faschingsgesellschaft Röhlinger Sechtanarren äußerst zufrieden mit dieser harmonischen Veranstaltung, die in sehr angenehmer Atmosphäre den Vereinsmitgliedern, Röhlingern und Freunden des Vereins ein kleines Stück davon zurückgab, was sie in den vergangen zwei Jahren so schmerzlich vermisst hatten, nämlich ein paar gesellige gemeinsame Stunden.