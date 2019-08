Der 1. September 2018 bleibt für die Familien Scheiger, Jakob und Schuster für immer in Erinnerung: Die Inhaber der drei familiengeführten Busunternehmen Mack, Jakob und Schuster gingen den „Schritt in die Zukunft“. Mit der Fusion entstand die OK.go Mobilitäts AG. Ein Jahr später ziehen die Vorstände heute ein durchweg positives Resümee und feiern den Jahrestag mit dem ersten Fünf-Sterne-Komfort-Fernreisebus. Das neue Schmuckstück wird ab sofort im Einsatz sein.

Stillstand bedeutet Rückschritt. Erst recht in einem Unternehmen der Mobilitätsbranche. Daher war mit dem 1. September 2018 und der Fusion der Grundstein für die Zukunft geschaffen, doch die tatsächliche Arbeit begann erst. Längst nicht nur nach außen, sondern auch intern. Reiner Maria Scheiger, Vorstandssprecher der AG, betont: „Dass die Fusion so reibungslos gelungen ist, ist vor allem den Mitarbeitern zu verdanken, die dem modernen Unternehmen offen und sehr engagiert gegenüberstehen – sei es im Verkauf der Reisen, in der Verwaltung, in der Werkstatt und auch an der Front im täglichen Linien- und Reiseverkehr. Natürlich dauert es, bis alle Abteilungen zusammengebracht werden. Aber die Fusion hat auch allen viel Energie und eine große Motivation zurückgegeben. Wir spüren es jeden Tag, dass es den Mitarbeitern Spaß macht, die neue Firma auf einen guten Weg zu bringen und mit neuen Kollegen zusammenzuarbeiten.“

Das Lieblingsziel der Ostälbler

Zum ersten Geburtstag bietet OK.go den Reisegästen eine Besonderheit: Ein neuer Fünf-Sterne-Komfort-Fernreisebus wurde angeschafft. Es wird nicht lange dauern, dann wird er seine ersten Reisen antreten. Jutta Scheiger, im Unternehmen zuständig für den Bereich Reisen und Öffentlichkeitsarbeit: „Natürlich nach Italien – dem Lieblingsreiseziel der Ostälbler.“

Fünf neue Linienbusse

Frank Schuster, Vorstand für Technik und Linienverkehr, erklärt: „Wir haben seit der Fusion nicht nur den jetzt ganz neuen Fünf-Sterne-Komfort-Fernreisebus in unseren Fuhrpark aufgenommen, sondern auch fünf weitere Linienbusse sowie einen 19+1-Reisekleinbus.“ Außerdem einen neuen Radanhänger, den Bikeliner.

Im Unternehmen werden die Weichen weiter auf Zukunft gestellt. „Zum 1. September haben wir einen weiteren Auszubildenden als Berufskraftfahrer eingestellt – eine gute Chance für einen jungen Menschen“, ist Personalvorstand Karl Jakob glücklich. Und er betont: „Wir werden für das kommende Jahr weitere Ausbildungsplätze für junge, technikaffine Menschen bieten.“ In Durlangen gebe es eine neue junge Kollegin am Empfang, die Buchhaltung und die Disposition in der Zentrale seien verstärkt worden, im Werkstattbereich verfügten nun alle drei Standorte über einen eigenen Werkstattmeister.