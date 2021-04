Zum zweiten Mal unter Coronabedingungen: Der Ramadan beginnt

Im Ramadan wurde nach islamischer Auffassung der Koran, das heilige Buch der Moslems, herabgesandt: Der Prophet Mohammed erlebte zum ersten Mal Offenbarungen. Als Mondmonat wandert der Ramadan durch die Jahreszeiten. Das Fasten (Saum) gehört zu den fünf Säulen des Islam, neben dem Glaubensbekenntnis (Schahada), dem fünfmaligen Pflichtgebet am Tag (Salat), der Pilgerfahrt nach Mekka (Haddsch) und dem Almosengeben (Sakat). Zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist es den Moslems verboten, zu essen, zu trinken, zu rauchen und Geschlechtsverkehr zu haben. Das Fasten soll den Gläubigen lehren, ihren Körper zu beherrschen und das Leiden der Armen zu verstehen. Neben Iftar (Fastenbrechen am Abend) ist auch die Frühmahlzeit Sahur festgelegt. Das Fasten endet in diesem Jahr am 13. Mai.