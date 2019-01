Noch ist der Rabenhof eine große Behinderteneinrichtung am Rand der Stadt. In fünf, zehn Jahren könnte darum herum ein kleines Dorf entstehen – mit Wohnungen, vielleicht auch mit Kleingewerbe. Die Einrichtung will sich öffnen, die Bewohner sollen mitten im Leben sein.

Das ist im Rabenhof schwierig. Die Einrichtung liegt vom Stadtzentrum zu weit entfernt, um zu Fuß dorthin zu kommen. Busse fahren eher sporadisch, am Wochenende gar nicht. Hier draußen dem neuen Teilhabegesetz gerecht zu werden, nachdem Menschen mit Behinderungen am Leben teilhaben, also mittendrin sein sollen, ist schwierig. Wenn der Rabenhof schon aus der Welt ist, holt er sich eben die Welt zu sich.

Die Stadt steht den Plänen offen gegenüber, sagt Pressesprecher Anselm Grupp. Es habe allererste informelle Vorbereitungsgespräche zwischen Joachim Kiefer, dem Geschäftsführer der LWV Eingliederungshilfe GmbH (künftig Habila) gegeben. Man könne sich vorstellen, dass aus dem Sondergebiet Rabenhof ein Mischgebiet wird. Bevor man in die Gremien gehe, müsse die LWV Eingliederungshilfe GmbH ihre Vorstellungen konkretisieren. Noch gebe es nicht mehr als eine Absichtserklärung.

Stadt steht den Ideen wohlwollend gegenüber

Der Schaffung von neuem Wohnraum stehe die Stadt grundsätzlich positiv gegenüber, egal ob Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser oder sozialer Wohnungsbau. Alles sei willkommen. Das fragliche Gebiet auf dem Rabenhof-Gelände habe eine hohe Wohnqualität inmitten der Natur mit guter Busanbindung. Auch findet Grupp es im Sinne der Inklusion gut, einem solchen Angebot, das behinderte und nicht behinderte Menschen zu direkten Nachbarn macht, eine Chance zu geben. „So ein Projekt können wir durchaus wagen.“ Das habe mit der Aufgeschlossenheit der Bürger gegenüber ihren behinderten Mitbürgern zu tun.

Dass es im Moment mehr um Ideen geht als konkrete Konzepte, betont Kiefer auch beim Pressegespräch im Rabenhof. Klar ist, aus dem Heim-Areal soll ein lebendiges Quartier werden mit Werkstätten für die Klienten, unterschiedlichen Wohnformen für behinderte und nicht-behinderte Mensen und eben auch Kleingewerbe. Das kann funktionieren. In Ulm haben sich in einem leerstehenden Gebäude mitten in der Behinderteneinrichtung Tannenhof junge Firmen eingemietet. Das Interesse war riesig, das Zusammenleben funktioniert.

Im Rabenhof wird sich aber auch sonst einiges ändern. Bisher sind die meisten Bewohner in Zwölfer-Gruppen untergebracht. Künftig werden es eher Zweier- und Dreier-Gruppen sein, es wird vom Einer-Appartement bis zur Siebener-Wohngemeinschaft alles geben. Die meisten Wohnhäuser im Rabenhof sind 37 Jahre alt und die Zimmer mit zwölf Quadratmetern für heutige Standards zu klein. Also wird umgebaut, aus 220 Plätzen werden 145, 100 im Wohnheim und 45 im Pflegeheim. Das muss neu gebaut werden, den Altbau zu renovieren, wäre zu aufwendig, sagt Thomas Knies, Leiter Wohnen und Soziale Dienste.

Die Reduzierung der Plätze im Rabenhof bedeutet auch, dass künftig noch mehr Menschen mit Behinderung in den Städten wohnen. Schon jetzt bietet die Einrichtung Wohnmöglichkeiten für rund 60 Menschen in Ellwangen an, weiter Wohnungen sind in Aalen, Gmünd, Crailsheim und Heidenheim. Der Vorteil: Die Menschen sind mittendrin, genauso, wie es das Teilhabegesetz fordert.

Im Rabenhof wird aber nicht nur gewohnt, sondern auch gearbeitet: in der Werkstatt, in der Küche, im Garten- und Landschaftsbau, beim Catering für diverse Firmenkantinen oder in der Schreinerei. Die Kinderspielsachen, die dort hergestellt werden, sollen künftig sogar nach Japan exportiert werden. Thomas Klement, Leiter Werkstätten und Service, ist derzeit noch in Verhandlungen. Auch in diesem Bereich stehen Baumaßnahmen an: Das Werkstattgebäude genügt der Brandschutzverordnung nicht mehr und wird neu gebaut. Die Werkstatt in der Aue soll erweitert werden. Wichtig ist Klement, die Klienten für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Deshalb wurden zusammen mit der IHK Module entwickelt, um die Mitarbeiter in den geschützten Werkstätten weiterzuqualifizieren. Andere machen eine Ausbildung als Koch, Beikoch, Metallwerker oder als Zerspanungsmechaniker. Ein anderer wird dabei unterstützt, seinen Hauptschulabschluss zu machen.

Was im Großen im Rabenhof in einigen Jahren funktioneren soll, entsteht gerade im Kleinen in Ilshofen. Hier hat die Habila GmbH, zum 1. Februar Nachfolger der LWV-Eingliederungshilfe, eine alte Klinik aufgekauft, in der jetzt psychisch kranke Menschen leben. Im Park sollen Wohnungen entstehen, ein Drittel davon für Menschen mit Behinderung.

Teilhabegesetz fördert individuell zugeschnittene Leistungen

Das Teilhabegesetz stellt eine Einrichtung wie den Rabenhof vor Herausforderungen. Bisher gab es die Rund-um-Versorgung im Heim, weitab von der Gesellschaft. „Das ist ein Modell von gestern“, sagt Joachim Kiefer. Künftig bekommen die Klienten individuell zugeschnittene Unterstützung für ein selbstbestimmtes Leben. Sprich, die Einrichtungen bekommen keinen Pauschalbetrag pro Klient mehr, sondern jeder Klient bekommt Mittel, zum einen zum Wohnen, zum anderen für Assistenzleistungen für seine individuelle Unterstützung und Förderung. Das kann vom Einkaufen bis zum gemeinsamen Kochen und Putzen gehen. Kiefer rechnet damit, dass eine Konkurrenz zu anderen Leistungserbringern entsteht. Auf die muss die neue GmbH reagieren. Sie sieht dort aber auch ein Feld für sich. So ist geplant, in Crailsheim einen Dienst aufzubauen, der nicht nur Pflege anbietet, sondern auch Hilfen nach dem Teilhabegesetz, sagt Knies. Das habe für die betroffenen Menschen den Vorteil, dass sie nur noch einen Ansprechpartner haben.