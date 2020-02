„Der Pennäler Schnitzelbank“ im Anmarsch

Am Fastnachtssonntag, 23. Februar, tritt wieder „Der Pennäler Schnitzelbank“ auf. Pünktlich um 19 Uhr zieht die „Schwarze Schar“ vom „Vögelesberg“ aus unter Trommelschlägen und Fackeln in die Stadt ein und singt in den Wirtschaften ihre gefürchteten Spottreime auf bekannte und weniger bekannte Ellwanger Bürgerinnen und Bürger. Wen trifft es dieses Mal? Welche Streiche und Skandale kommen heuer ans Licht? In den handgeschriebenen Verslisten, die nach den einzelnen Auftritten zum Verkauf stehen, wird man es nachlesen können.

Folgende Lokale werden der Reihe nach besungen: Goldener Hirsch – Le Palme (Waldhorn) – Stadtcafé – Ratsstube – Taverna – Retsina – Kanne – Kronprinz – Roter Ochsen – Goldener Adler – Punto – Zur Kanzlei – Stadthalle.

Die Ladenbesitzer werden gebeten, während des Einzugs der Schnitzelbank die Schaufensterbeleuchtung abzuschalten.