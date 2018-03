Der Ostalb-Kaffee wird bunter

Der OK-Kaffee, der seit vielen Jahren aus der Region Ostalb nicht mehr wegzudenken ist, bekommt ein neue Aufmachung. sie wird am Samstag, 24. März, im Weltladen Ellwangen vorgestellt.

Die Abkürzung OK steht nicht nur für Ostalb-Kaffee, sondern auch für okay. Der Kaffee ist fair gehandelt und wird in vielen Verwaltungen ausgeschenkt. Nun haben sich die vier Weltläden der Region in Aalen, Ellwangen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd auf ein neues, modernes Label verständigt. Jede Stadt findet sich auf der Verpackung mit einem markanten Gebäude und ist dadurch leicht zu identifizieren. Für Ellwangen ist es der sommerliche Marktplatz mit den roten Sofas.

Die Arabica-Bohnen werden in Mexico in Höhen von nahe 2000 Metern angebaut. Seinen Namen hat der Kaffee wegen seiner Entstehungsgeschichte. Vor 18 Jahren hatte sich die Region Ostalb entschieden, mit einem Produkt den fairen Handel zu fördern und so einen Beitrag zur Entwicklung der armen Länder zu leisten. Der OK-Kaffee war geboren.

Landrat Klaus Pavel unterstützte den Ostalbkaffee von Anfang an, er wird im Landratsamt getrunken und ausgeschenkt: „Mir ist die Sache nach wie vor sehr wichtig“, sagte er bei der Vorstellung des neuen Labels. Nur von Hilfe zur Selbsthilfe zu reden, reiche nicht. Man müsse auch aktiv werden. Die Kleinbauern, die den OK-Kaffee anbauen, bekommen langfristige Lieferverträge, Vorfinanzierungen und gerechte Preise. Die Gesichter der Bauern sind auf jeder Packung abgebildet.

1500 bäuerliche Familienbetriebe sind in einem Dachverband organisiert, der sie im ökologischen Landbau berät und die Vermarktung des Kaffees übernimmt, der auch mit dem Naturlandfair-Siegel zertifiziert ist. Durch die Zahlung von Bio- und Entwicklungsaufschlägen auf den fairen Preis soll die soziale und wirtschaftliche Situation der Kleinproduzenten verbessert werden. Die Bruderhaus-Diakonie in Ravensburg füllt, verpackt und etikettiert den Kaffee. Dadurch bekommen Mitarbeiter eine Chance auf den Wiedereinstieg in den ersten Arbeitsmarkt.