Der neue Ellwanger Stadtpark überzeugt die Jury

Das Berliner Büro relais Landschaftsarchitekten Heck/Mommsen hat den landschaftsarchitektonischen Realisierungs- und Ideenwettbewerbs zur Landesgartenschau 2026 in Ellwangen gewonnen. Die Ipf- und Jagst-Zeitung stellt alle drei preisgekrönten Arbeiten vor. Den Anfang macht der Siegerentwurf.

Heck/Mommsen gestalten den Schießwasen zu einer terrassierten Flussaue um. Auf der obersten Ebene im Norden in Richtung Rotenbacher Straße soll ein „Funktionsband“ entstehen, das über temporäre Veranstaltungshallen hinaus Platz für eine Stadthalle und baumbestandene Parkplätze vorsieht.

Vom Norden her soll der Haupteingang auf den ehemaligen Schießwasen erfolgen, der während der Gartenschau intensiv genutzt werden wird. Anschließend ans Wellenband soll der neugeordnete Campingplatz entstehen und unterhalb in Richtung Jagst ein Stadtpark, der von einem Ringweg eingerahmt ist. In diesem „östlichen Auenpark“ sollen großzügige und offene Parkräume entlang der Jagst Naherholungsangebote bieten.

Stadtnahe Aufenthaltsqualität verspricht der Stadtstrand direkt am Gewässer. Im innenstadtnahen Abschnitt soll der Fluss durch vielfältige Nutzungsangebote erlebbar gemacht werden. Im Süden sollen „Brückenpark“ und „Mühlgarten“ als „urbane Vermittler“ die Altstadt an die Jagst heranführen.

Auf dem ehemaligen Inselparkplatz könnte nach Vorstellung der Berliner Planer ein Neubau beispielsweise mit Nutzung für Coworking Space, Werkstätten, Existenzgründer und mehr entstehen. Im Brückenpark sind zahlreiche Sport- und Verweilmöglichkeiten vorgesehen.

Die Verbindung über die Bahntrasse in die Stadt entsteht durch einen Fußgängersteg. Je weiter sich der Besucher westlich bewegt, desto mehr Raum wird der Jagst eingeräumt. Der „westliche Auenpark“ wird geprägt von der sich in Eigendynamik entfaltenden Jagst. Die renaturierten Flussschleifen sollen in ihren Mäandern durch Spiel- und Aktionsflächen erlebbar gemacht werden.

„Die Frage nach der Lebensqualität ist durch die Auswirkungen von Klimawandel und Artensterben hochaktuell“: So steht es im Entwurf des Siegerbüros. Dessen Konzept zielt, wie es weiter heißt, auf Aspekte der „Slow City“-Bewegung wie Entschleunigung und Nachhaltigkeit und setzt auf die Verschmelzung von Tradition und Innovation.

Das Preisgericht hat sich einstimmig für diesen Entwurf entschieden. Preisgerichtsvorsitzender Stephan Lenzen begründet das so: Die Sieger arbeiten am stärksten heraus, dass Ellwangen einen neuen Stadtpark an der Jagst bekommt. „Dieser Bereich hat uns hervorragend überzeugt und auch der Naturraum der Jagst ist von dem Mitauslober des Wettbewerbs, dem Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, den Gewässer-Fachleuten des Regierungspräsidiums und auch der Politik als sehr, sehr positiv beurteilt worden.“

Im Juryurteil heißt es zudem: „Die Arbeit überzeugt mit einem durchgängigen Raumbild für den Talraum der Jagst.“ Der westliche Teilbereich erhalte einen breiten Korridor, in dem sich der Fluss eigendynamisch entwickeln könne. Und: „Das eigentlich große Potenzial des Entwurfs liegt in der Ausformulierung eines stadtnahen Parks.“

Den Rahmen für die strukturierten Terrassenebenen bildet laut Preisgericht nach Norden eine „Gehölzkulisse“, in die der Campingplatz, das Wellenbad und die neue Stadthalle mit den Parkplätzen integriert werden. Der großzügige Stadtstrand überzeugt durch die Nähe zur Innenstadt und kann barrierefrei erschlossen erreicht werden. „Das Preisgericht ist von der hohen Qualität des Entwurfes, den klaren Raumsequenzen und den vorgeschlagenen Themenbereichen überzeugt.“

Öffentliche Führungen

Eine Ausstellung der Architektenentwürfe ist coronabedingt nicht möglich. Die Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH bietet in den kommenden Tagen aber Führungen für die interessierte Öffentlichkeit an.

Die Termine sind: Freitag, 18. September, 18 Uhr im Rathaus; Montag, 21. September, 10, 14, 16 und 18 Uhr im Rathaus; Dienstag, 22. September, 10 und 14 Uhr im Rathaus; Mittwoch, 23. September, 10 und 14 im Rathaus; Donnerstag, 24. September, 10 und 14 Uhr in der Stadthalle.

Eine Anmeldung ist zwingend notwendig unter Telefon 07961 / 84645. Die Gruppengröße ist auf zwölf Personen im Rathaus und 25 in der Stadthalle begrenzt. Die Teilnehmer werden gebeten, während der Führungen den Mindestabstand einzuhalten und eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.