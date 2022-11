Der nächste Erfolg für die FC-Damen

Am neunten Spieltag der Landesliga empfingen die Damen des FC Ellwangen die Biegelkickerinnen aus Erdmannhausen. In einer umkämpften Partie konnte sich die Ellwangerinnen am Ende drei verdiente Heimpunkte sichern. Der Endstand lautete 4:2 für den FC.

Trotz ersatzgeschwächter Elf, startete die Heimmannschaft gut in die Partie und ging bereits nach sechs Minuten durch Zoé Neubert in Führung. Ellwangen erspielte sich weitere Torchancen, von denen jedoch keine verwertet wurden konnte. Erst nach einer knappen halben Stunde kamen die Biegelkickerinnen besser ins Spiel und erzielten nach einem Stellungsfehler in Ellwangens Defensivverbund den Ausgleich.

In Durchgang zwei folgte dann ein offener Schlagabtausch. Nach Ellwangens zwischenzeitlicher Führung konnten die Gäste in der 62. Spielminute erneut auf Remis stellen. Erst die Endphase der Partie brachte die Entscheidung: Hannah Fetzer, sowie erneut die stark aufspielende Zoé Neubert erzielten die Treffer zum 4:2-Endstand.

Durch den Sieg klettert der FC Ellwangen damit auf den zweiten Tabellenplatz und darf als Aufsteiger weiterhin um die Tabellenspitze spielen.