Der „Musikalische Adventskalender“ in Ellwangen startet wieder

Nach zwei Jahren Pause gibt es in diesem Jahr wieder einen „Musikalischen Adventskalender“. Start ist am Donnerstag, 1. Dezember, um 18.30 Uhr in der Musikschule mit einer weihnachtlichen Aufführung von Rita Zopf (Flöte) und Joachim Bilek (Klavier). Am Samstag, 3. Dezember, ist um 17 Uhr in der Wolfgangskirche ein Adventskonzert der Musikschule Ellwangen. Ebenfalls ein Adventskonzert gibt der Chor „bel canto“, und zwar am Sonntag, 4. Dezember, um 17 Uhr in der Wolfgangskirche (Eintritt frei, Spenden erbeten).

Am Sonntag, 4. Dezember, um 18.30 Uhr ist in der Evangelischen Stadtkirche ein Konzert mit der Weihnachtsband Spektakulatius (Vorverkauf 26 Euro, Abendkasse 28 Euro). Akustik 3 tritt am Freitag, 9. Dezember, um 18.30 Uhr im Palais Adelmann auf. Intonata lädt am Samstag, 10. Dezember, um 18 Uhr zu einem Weihnachtskonzert in die Heilig-Geist-Kirche ein. Der Stiftschor singt am Mittwoch, 14. Dezember, um 18.30 Uhr in der Basilika. Ebenfalls am Mittwoch, 14. Dezember, gibt es ab 19 Uhr in der Innenstadt eine „Musikalische Kirchenführung mit Intonata“ (Eintritt 9 Euro, nur Vorverkauf). Das Trompetenensemble der Bürgergarde Ellwangen gastiert am Freitag, 16. Dezember, um 18.30 Uhr in der Wolfgangskirche.

Am Samstag, 17. Dezember, gibt der Oratorienchor um 20 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche ein Konzert, mit Werken von Johann Sebastian Bach, Nun komm der Heiden Heiland, Kantate zum 1. Advent und Camille Saint-Saens, Oratorio de Noel (Eintritt 25 Euro, 20 Euro, 15 Euro, Schüler 50 Prozent, Vorverkauf und Abendkasse). „Weihnachten mit dem Münchner Gitarren-Trio“ heißt es am Sonntag, 18. Dezember, um 19 Uhr im Palais Adelmann (Eintritt 15 Euro und 5 Euro). Am Montag, 19. Dezember, um 19.30 Uhr tritt der Liederkranz Ellwangen im Jeningenheim auf. Den Abschluss des Musikalischen Adventskalenders bildet der Auftritt des Veehharfenensembles Saitenspiel (Musikschule Ellwangen) am Mittwoch, 21. Dezember, um 17.30 Uhr im Missionshaus der Comboni-Missionare in der Rotenbacher Straße 8.