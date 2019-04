Der Maibaum steht, der Wonnemonat kann kommen

Da steht er nun in all seiner Pracht, bereit, den Wonnemonat zu begrüßen: am späten Freitagnachmittag hat die Ellwanger Feuerwehr den 31. Maibaum auf dem Marktplatz aufgestellt. Kerzengerade ragt er vor der Basilika in den Himmel, der sich von seiner nassen Seite zeigte. Immerhin schoben sich pünktlich um 17 Uhr ein paar Sonnenstrahlen durch das Grau. Dass sich der Aprilsommer verabschiedet hatte, trübte die gute Laune zahlreicher Zuschauer jedoch nicht. Auch der scheidende Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, OB-Kandidat Michael Dambacher, Bürgermeister Volker Grab, einige Stadträte und Feuerwehr-Ehrenkommandant August Ilg beobachteten das Schauspiel gespannt.

„38 Meter ist der stattliche Baum aus dem Stadtwald Braune Hardt hoch. Die Spitze kommt aus dem Galgenwald“, verriet Rainer Babbel, Abteilungskommandant der Ellwanger Wehr. Der Wipfel ist mit dem Stamm fest verschraubt. Die Regie bei der Aufstellung hatte wieder Markus Baier, Maibaumbeauftragter der Ellwanger Wehr, der gemeinsam mit seinem Kollegen Martin Rief den Baum technisch bearbeitet hat. Weil der Stamm „unrund“ ist, also an manchen Stellen mehr Umfang hat, so Babbel, musste die Wehr nachjustieren und die Motorsäge nochmals zum Einsatz bringen. Mit Holzkeilen wurde der Baum dann in seiner Verankerung festgeklopft. Noch ein kräftiger Ruck, ein prüfender Blick, dann war’s für diesmal geschafft.

Fürs Hochhieven des Prachtbaums stellte die Baufirma Hans Fuchs wieder einen Kranwagen und Kranführer Timo Lechner zur Verfügung. Lechner, der 2018 seinen Einstand beim Maibaumaufstellen gegeben hatte, ließ die tonnenschwere Last wie von Zauberhand über den Platz schweben: „Er macht das prima“, lobte Babbel. Vor drei Wochen geschlagen, wurde der Baum von Feuerwehrfrauen geschmückt. Neben Girlanden und Kränzen zieren ihn Zunftzeichen, der heilige Florian, der Patron der Feuerwehrleute, und das Ellwanger Stadtwappen.

Hoch oben am Wipfel des Baumes flatterte die Ellwanger Stadtfahne munter im kühlen Wind, während unten auf dem Marktplatz die Jugendfeuerwehr fürs leibliche Wohl sorgte. Foto:Schlipf