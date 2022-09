Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) gibt drei Konzert

Der Junge Kammerchor Ostwürttemberg (JKO) singt am Wochenende unter der Leitung von Maddalena Ernst und Thomas Baur eine Uraufführung im Konzertprogramm „musik för sommaren“.

„Im Sommer singt man Lieder, sonst ist man taub und blind, doch ich bin immer wieder, des Sommers liebstes Kind.“ Ganz getreu dem Motto von Pippi Langstrumpfs Sommerlied machte sich der Junge Kammerchor Ostwürttemberg nach längerer Reisepause wieder auf große Fahrt. Und zwar in die südschwedische Stadt Göteborg. Nach drei Probetagen in der Musikschule Aalen ging es mit dem Konzertprogramm im Gepäck los nach Schweden.

Noch am ersten Tag wurde in der Haga Kyrkan, einer Kirchengemeinde mit besonderen Beziehungen zu Deutschland, geprobt. „Überall, wo wir hingingen, wurden wir herzlich empfangen: mit schwedischer fika – Kaffee, Saft und Zimtschnecken, so wurde der Chor von der Musikklasse der schwedischen Schule Brunnsboskolan begrüßt“, erzählt die Chormanagerin Viola Rudolf.

Mit dieser aufgeschlossenen Musikklasse folgte dann ein Lunchkonzert in der Göteborger Musikschule Samskolan. Hier wurden neben einer Auswahl an Stücken aus dem jeweils eigenen Programm auch drei Werke gemeinschaftlich aufgeführt. Eine besondere schwedisch-deutsche Kooperation und ein musikalischer Höhepunkt war die Uraufführung der Komposition „Hoppet“ (deutsch: „Hoffnung“), die der Chor beim in Schweden lebenden Komponisten Jonas Müthing Baetge in Auftrag gegeben hatte. Im Stück werden ein Gedicht des zeitgenössischen schwedischen Lyrikers Göran Hansson, das die Menschen auffordert Gewalt und Zerstörung zu beenden und die Erde und das Leben zu schützen, sowie biblische Friedensbotschaften vertont. Der Besuch des Komponisten beim Abschlusskonzert in Göteborg hat den Chor sehr gefreut.

Durchweg positiver Resonanz erfreute sich auch die Aufführung der schwedischen Volksweise „Uti vår hage“ nach dem Arrangement von Hugo Alfven. Diese studierte der JKO gemeinsam mit der Brunnsbo Musikklasser ein. Neben viel Musik gab es in Schweden aber zum Beispiel auch einen Tagesausflug mit Konzert auf die Insel Tjörn. Der JKO sagt „Tack så mycket!“ – „Vielen Dank!“ – an alle, die diese Reise ermöglicht haben, und freut sich auf die heimischen Konzerte am Wochenende.