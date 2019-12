Der Jagst wird neues Leben eingehaucht

Das Land plant ein Aktionsprogramm für die Jagst zwischen Schrezheim und Schwabsberg. Das hat das Regierungspräsidium Stuttgart am Freitag in einer Pressemitteilung angekündigt. Das Flussbett soll demzufolge wiederbelebt werden, die Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen sollen verbessert werden.

Ab kommender Woche wird der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Stuttgart mit der Umsetzung lokaler Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur der Jagst beginnen, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Arbeiten, die Teil des „Aktionsprogramms Jagst“ sind, werden an dem rund vier Kilometer langen Flussabschnitt zwischen Ellwangen-Schrezheim und Rainau-Schwabsberg durchgeführt. Hierbei werden Störsteine, Kiesinseln, Kiesbänke sowie entwurzelte Bäume, sogenannte Totholzstrukturen, in das Flussbett eingebracht.

Regierungspräsident Wolfgang Reimer sagte am Freitag anlässlich des bevorstehenden Starts der Arbeiten: „Alle unsere Maßnahmen zielen darauf ab, das Flussbett der Jagst wieder lebhafter zu gestalten.“

Geschüttete Steinbänke, die Buhnen genannt werden, sollen die derzeit noch geradlinige Strömung umlenken. Durch die unterschiedlichen Strukturen werden flache und tiefe sowie Bereiche mit großer und geringer Strömung und eine kiesige Gewässersohle entstehen – alles wichtige Standortbedingungen für Fische und andere Flussbewohner.

„Der Landesbetrieb Gewässer hat im Rahmen des ‚Aktionsprogramms Jagst‘ zur Wiederbelebung und Wiederherstellung der Artenvielfalt bereits viele ähnliche Strukturen in der Jagst erfolgreich geschaffen. Der Flussabschnitt Schrezheim-Schwabsberg ist nun der letzte, in dem wir gezielt durch kleine Initialmaßnahmen Hilfe zur Selbsthilfe leisten, um gute Lebensbedingungen in der Jagst zu schaffen“, sagt Regierungspräsident Reimer.

Zum Hintergrund:

Bei einem Großbrand in der Nacht vom 22. auf den 23. August 2015 in der Gemeinde Kirchberg waren Mineraldünger in die Jagst gelaufen und hatten ein massives Fischsterben ausgelöst. Nach Abschluss erster Sofortmaßnahmen wurde vom Land Baden-Württemberg das „Aktionsprogramm Jagst“ ins Leben gerufen und das Regierungspräsidium Stuttgart mit dessen Umsetzung beauftragt. Ein zentrales Ziel des Programms ist, die geschädigten Flussabschnitte wiederzubeleben und ökologisch zu verbessern. Die Maßnahme zwischen Schrezheim und Schwabsberg ist Teil dieses Programm.