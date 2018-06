Der Herr über40 000 Medien

So überraschend wie der Abschied von Doreen Lenz kam, so unauffällig ist der Anfang von Johannes Effinger ausgefallen. Seit dieser Woche hat die Stadtbücherei wieder eine Leitung, ein Ellwanger hat sie übernommen. Effinger ist hier geboren, hat 2006 am Hariolf-Gymnasium Abitur gemacht und danach in Stuttgart Bibliotheks- und Informationsmanagement studiert. Jetzt ist er in Ellwangen Herr über 40000 Medien, sprich über Bücher, aber auch Musik und Filme auf CD und DVD.

Berufserfahrung hat er in den vergangenen anderthalb Jahren als stellvertretender Leiter in der Bibliothek in Planegg bei München gesammelt. Mit welchen Vorstellungen kommt er jetzt nach Ellwangen? Da ist Effinger naturgemäß vorsichtig, erzählt aber dann doch von den Ideen, die den Verwaltungsausschuss beim Vorstellungsgespräch überzeugt haben. Dazu zählt der Sommerleseclub. Bock auf Bücher heißt er in Bayern und man hört schon, es geht um Jugendliche. Bei der bundesweiten Ferienaktion lesen die Jugendlichen drei Bücher und stellen am Ende eines davon vor. Das hat den Charme, dass die Jungen und Mädchen gleich für die Schule üben können, wie eine gute Präsentation funktioniert. Die Bücherei hat etwas davon, weil die Jugendlichen kommen. Die Bibliothek zu beleben, gehört zu den Dingen, die sich Effinger gut vorstellen kann. Er möchte die Kinder und Jugendlichen stärker ansprechen. Eine Vorlesestunde passt gut zur Ellwanger Bücherei mit ihrem idyllischen Lesegarten. Auch Lernen könnte man hier prima. Das Material, das man braucht, steht in den Regalen direkt nebenan, sogar vier Internetarbeitsplätze sind vorhanden. Allerdings stellt sich beim Nachfragen heraus, ist Surfen mit 50 Cent für 15 Minuten für Jugendliche nicht gerade ein Schnäppchen.

Apropos Surfen: Fände man die Bücherei im Internet ein wenig leichter und gäbe es dort mehr Platz, sich zu präsentieren, hätte Effinger nichts dagegen. Nicht nur, um auf die Bibliothek aufmerksam zu machen. Übers Internet kann man auch Service bieten. Eine Fernleihe zum Beispiel, bei der man von zu Hause aus Bücher aus anderen Bibliotheken bestellen kann.

Elektronische Medien werden wichtiger. Deshalb werde bei den Bibliotheken gerade sehr darüber diskutiert, wie man den Lesern E-Books zum Ausleihen anbieten kann. Allerdings, sagt Effinger, ist das System teuer, machbar wäre es nur in einem großen Verbund. Man sollte die Entwicklung aber im Blick behalten, findet Effinger, abhängen lassen dürften sich die Bibliotheken nicht.

Es sieht so aus, als könnten zu den Ideen seiner Vorgängerin Doreen Lenz eine ganze Reihe neuer dazu kommen. Denn auch diese Aktionen wollen gepflegt sein. Der Bücherflohmarkt zum Beispiel, der während der Pferdetage extra lang geöffnet hat. Am Freitag und Sonntag von 13 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 14 Uhr. Dorthin kann man alte Bücher bringen und andere mit nach Hause nehmen. Mit dem Geld unterstützt die Bücherei Veranstaltungen, zum Beispiel den Poetry Slam.