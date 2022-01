Der Grüne Ball der Landjugend soll nicht sterben

Mit dem traditionellen Grünen Ball markieren die engagierten Mitglieder der Landjugend seit vielen Jahren den Auftakt zum Kalten Markt. Schon oft haben sie dem traditionsreichen Ereignis bereits zu Beginn einen Höhepunkt beschert. Eine meist volle Stadthalle und ein Programm, das völlig anders ist, als man es bei einem Ball vielleicht erwarten würde, machen den Reiz der Auftaktveranstaltung aus. Dahinter stecken viele Monate intensiver Vorbereitung. Die Mitglieder der Landjugend schmerzt es dann umso mehr, wenn der Ball mit einem Defizit abgeschlossen wird oder der Ball erneut der Pandemie zum Opfer fällt. Aber aufhören steht nicht zur Debatte.

Für die Stadt Ellwangen ist es ein großes Anliegen, dass die Tradition des Balls bestehen bleibt. „Denn die Stadt Ellwangen weiß natürlich, dass hinter der Organisation des Grünen Balls ein ungeheuer großer Arbeitsaufwand steckt“, sagt Kulturamtsleiter Anselm Grupp. Und so sei es für die Stadt Ellwangen eine Selbstverständlichkeit, dass sie der Landjugend die Stadthalle zur Verfügung stellt und dazu auch noch die Nebenkosten übernimmt.

Trotz aller finanziellen Tiefschläge hat sich die Landjugend bisher nicht unterkriegen lassen. In den vergangenen Jahren wurde das Konzept des Grünen Balls zudem komplett verändert. Die Programmpunkte wurden modifiziert, Altbewährtes rückte wieder in den Vordergrund, um den Ball wieder in den finanziell grünen Bereich zu führen.

Frech und spritzig soll die Moderation des Abends sein, so zum Beispiel im Jahr 2020 mit Steffi Ernsperger. Sie schlüpfte in die Rolle von Frau Schnabelmaier, der Sekretärin des damals neuen Oberbürgermeisters Michael Dambacher, den seinerseits Valentin Bergstein verkörperte. Ernsperger führte kess und bezaubernd durch den Abend, als sie den ersten Arbeitstag des OB ins Visier nahm. Der – echte – OB selber vergaß sein vorbereitetes Grußwort ob der proppenvollen Stadthalle und fragte, was denn beim kommenden Grünen Ball noch modifiziert werden könne.

Die Landjugend scheint also mit ihrem überarbeiteten Konzept auf dem richtigen Weg zu sein. Hier werden Politiker und Prominente liebevoll durch den Kakao gezogen, und die Macherinnen und Macher hatten die Lacher im Publikum auf seiner Seite. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter rief bei bisher letzten Grünen Ball gutgelaunt: „Ihr gebt der Landwirtschaft ein Gesicht“ und forderte dazu auf, nach vorne zu schauen. „Egal, wie der Grüne Ball in Zukunft über die Bühne geht: Tut mir einen Gefallen und gebt diese Tradition niemals auf“, sagte er.

Der Bauernverbandsvorsitzende Hubert Kucher sieht den Grünen Ball als ein Treffen zwischen Jung und Alt an: „Ich spreche Euch den Mut zu, den Grünen Ball auch künftig zu organisieren. Vielleicht in einer etwas anderen Aufmachung. Ich bin stolz auf Euch. Ihr tragt die Landwirtschaft in die Bevölkerung. Wir brauchen keine Ideologien, sondern Vertrauen in die Landwirtschaft und in die Regionalität. Ihr habt eine Stimme in der Region und ihr präsentiert euch gläsern zum Beispiel mit dem Tag des offenen Hofes.“

Leider wird der Grüne Ball heuer pandemiebedingt ausfallen – zum zweiten mal nach 2021. Das Programm für 2022 war in monatelanger Kleinarbeit vorbereitet worden. Spritzig sollte er werden und dabei ein wachendes Auge auf die Politik und die vielen Regularien haben, welche das Leben der Landwirtschaft erschweren. Und es sollte ein Publikumsspiel geben, das sich in den vergangenen Jahren stets bewährt hat. Die Tradition des Grünen Balls soll aber auf jeden Fall aufrecht erhalten bleiben. Denn was gibt es Schöneres, wenn der Ellwanger OB in einem Tretbulldog mit dem Bundestagsabgeordneten Kiesewetter um die Wette über die Bühne flitzt oder der OB – natürlich als Gag – einen Fendt-Traktor als Dienstfahrzeug bekommt?