Der goldene Snork geht nach Aalen

Den Bandcontest des Ellwanger Jugendzentrums hat am vergangenen Freitag eine Gruppe aus Aalen gewonnen. Der Preis, der sogenannte goldene Snork, ging an die Formation Dispersed Harmony – eine ehemalige Firmband.

Bei dem Contest, der von den Juze-Mitarbeitern Maximilian Andre und Jörg Mayer moderiert wurde, gingen drei Bands ins Rennen; wenigstens einen ihrer Songs mussten die Gruppen bei ihrem Auftritt A capella vortragen. Bewertet wurden sie danach vom Publikum und einer Jury, die sich aus den Mitglieder der Band Red Iris aus Geislingen zusammensetzte. Die vier Musiker hatten im Vorjahr den goldenen Snork mit nach Hause nehmen können. Am Freitag demonstrierten sie noch einmal eindrucksvoll, warum sie 2017 erfolgreich waren. Mit Metall heizten sie dem Publikum zum Contest-Auftakt erst einmal ordentlich ein.

Danach wurde es dann für die drei Wettbewerbsteilnehmer ernst. Den Start machte die sechsköpfige Aalener Band Dispersed Harmony. In ihrem Repertoire hatten die jungen Nachwuchs-Rocker Coversongs wie „All The Small Things“ von der US-amerikanischen Punk-Rock-Band Blink 182 oder „Self-Esteem“ von The Offspring. Die bekannten Titel rissen das Publikum sofort mit. Ein ganz starker Auftritt von der Gruppe, die vor zwei Jahren ursprünglich mal als Firmband gegründet worden war.

Danach war die Band Danny And Slice an der Reihe.Mit ihrem Indie-Folk hatte die Band bereits bei der offenen JuZe-Bühne im Dezember durch ihren humorvollen Auftritt und noch mehr durch ihr großes musikalisches Talent begeistert. Ausgerüstet mit Banjo, Gitarre, Cajon, Bass und Stimme holte die fünfköpfige Truppe an dem Abend wirklich alles heraus. Titel wie „Little Mess“ und „Palmtrees“ luden zum Tanzen ein. Bei ihrem A capella-Stück, dem John-Denver-Klassiker „Country Roads“ gab es dann kein Halten mehr, schon vor dem zweiten Refrain stieg das Publikum lautstark mit ein.

Zu guter Letzt stieg dann die Formation Sonic Insane in den Ring. Wie Danny and Slice war auch Sonic Insane im Dezember bei der offenen Bühne im Juze dabei.Im Gepäck hatten sie Coversongs von Amy Winehouse bis Nirvana – die Songs machten so viel Spaß und wurden so glänzend dargeboten, dass das Publikum die Band erst nach mehrfacher Zugabe.

Und so wurde es eine schwierige Entscheidung; am Ende hatte Dispersed Harmony die Nase knapp vor. Ein Preis gab es an dem Abend übrigens auch noch für das Ellwanger Publikum. Und zwar von den Juroren von Red Iris. Die fanden die Stimmung im JuZe am Freitag so grandios, dass sie dem Mitarbeitern, stellvertretend für das Publikum, eine spontan selbst kreierte Trophäe überreichten.