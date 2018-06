Der Goldene Fuchs ist wieder vermietet

Es gibt keinen prominenteren Fleck in Ellwangen als das Fuchseck. Umso größer ist die Sorge gewesen, dass ausgerechnet hier ein Laden leer steht. Die Apotheke zum Goldenen Fuchs hat zum 1. Juli aufgehört (wir berichteten). Im Oktober soll wieder Leben in den Laden einkehren.

Der Vertrag zwischen der Vermieterin Carola Praxl und Asma Gebreloel, der direkt daneben das Café und Bistro Punto betreibt, ist so gut wie unterschriftsreif, bestätigt Gebreloel. Er möchte aus der ehemaligen Apotheke wieder einen Anziehungspunkt machen und Frequenz in die Stadt bringen. Ein Konzept steht noch nicht fest, aber gedacht ist an eine Zusammenarbeit mit dem Weinmarkt Denzer, der derzeit in der Hafnergasse etwas im Verborgenen blüht.

Gebreloel kann sich eine Zusammenarbeit mit noch weiteren Anbietern vorstellen, die das Ladenlokal entweder in eigener oder unter seiner Regie betreiben. „Im September gehen wir in die Detailplanung“, sagt Gebreloel, der zurzeit noch voll bei der WM-Beach-Arena eingespannt ist.

Mit der Vermietung des Ladens ist Christoph Grohmann von der Firma City Jung beauftragt. Es sei schwer, einen Mieter zu finden, sagt er. Der Laden sei zu wenig transparent, weil die Schaufenster nicht bis zum Boden reichen und der Eingang zur Marienstraße nicht ebenerdig ist. Da das Haus unter Denkmalschutz steht, lässt sich daran nicht ändern. „Es hängt nicht an der Miete, sondern am Interesse“, betont Grohmann, der es für wichtig hält, mehr Leute in die Innenstadt zu bekommen – als Kontrapunkt zur Grünen Wiese. Da ist er sich mit Gebreloel einig, der auch Leben ans Fuchseck bringen will. Sollte sich deshalb noch ein Top-Interessent finden, ist mit Asma Gebreloel vereinbart, dass er zu dessen Gunsten vom Vertrag zurücktritt.